O dönem 10 milyon Katar Riyali ödenerek alınan bu numara, prestij ve statü sembolü arayan koleksiyoncular arasındaki rekabetin ne kadar ileri gidebileceğini kanıtladı. Satıştan elde edilen gelir ise yerel toplumsal projelere kaynak sağlamak amacıyla kullanıldı.

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Tekrar eden rakamlardan oluşan telefon numaraları, iş dünyasında ve koleksiyoncular arasında "VIP numara" olarak adlandırılıyor. Hatırlanması son derece kolay olan bu numaralar; servet, güç ve yüksek sosyal statünün dijital bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Tıpkı kişiselleştirilmiş araç plakaları veya nadir bulunan sanat eserleri gibi, bu tür özel numaralar da sahipleri için bir nevi "dijital kupa" işlevi görüyor.

666 SAYISININ ŞAŞIRTAN ANLAMI

Batı kültüründe "666" sayısı genellikle dini metinlere ve popüler kültüre dayanan olumsuz anlamlar taşısa da, bu müzayedede durum tamamen farklıydı. Alıcı için bu numara, şeytani bir sembolden ziyade, nadir bulunan ve herkesin sahip olamayacağı bir prestij aracıydı.

Kültürlerin sayılara yüklediği anlamlar bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin Çin kültüründe "8" rakamı şans ve zenginlik ile ilişkilendirilirken, Arap dünyasında bu tarz simetrik ve tekrar eden numaralar sadece "lüks" birer varlık olarak görülüyor.

ÇİN’DEKİ RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Katar’daki bu devasa satış, diğer ünlü örnekleri de gölgede bıraktı. 2003 yılında Çin'in Chengdu şehrinde satılan ve uğurlu kabul edilen "8888-8888" numaralı hat, yaklaşık 280 bin dolara alıcı bulmuştu.

Görünüşte sadece rakamlardan oluşan bu diziler, kültür ve prestijle birleştiğinde telekomünikasyon pazarında milyon dolarlık devasa bir ekonomiye dönüşebiliyor.