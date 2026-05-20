Uluslararası turizm verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesi belli oldu. Tayland’ın başkenti Bangkok, yılda 30 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla listenin zirvesine yerleşti. Asya şehirlerinin ağırlıkta olduğu sıralamada Türkiye’den iki şehrin ilk 10’a girmesi dikkat çekti.

Listenin ilk sıralarında Asya merkezli şehirlerin yoğunluğu dikkat çekti. Hong Kong ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada Londra bulunuyor. Çin’e bağlı özel idari bölge Makao ise dördüncü sırada yer aldı.

AVRUPA’NIN GÖZDE ŞEHİRLERİ DE LİSTEDE

Avrupa’nın önemli turizm merkezlerinden Paris, Roma ve Barselona da listede üst sıralarda yer aldı. ABD’den ise New York City ve Miami sıralamaya giren şehirler arasında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN 2 ŞEHRİ LİSTEDE

20 - Miami (ABD)

19 - Barselona (İspanya)

18 - Roma (İtalya)

17 - Kahire (Mısır)

16 - Delhi (Hindistan)

15 - Seul (Güney Kore)

14 - Cancún (Meksika)

13 - New York City (ABD)

12 - Tokyo (Japonya)

11 - Singapur (Singapur)

10 - Kuala Lumpur (Malezya)

9 - Paris (Fransa)

8 - Antalya (Türkiye)

7 - Mekke (Suudi Arabistan)

6 - Dubai (BAE)

5 - İstanbul (Türkiye)

4 - Makao (Çin)

3 - Londra (İngiltere)

2 - Hong Kong

1 - Bangkok (Tayland)