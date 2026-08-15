Uluslararası alanda yapılan dev araç kiralama ve seyahat araştırması, dünya genelindeki sürücü davranışlarını gözler önüne serdi. Tam 4 bin 930 turist sürücünün katılımıyla tamamlanan çalışmada, seyahat edilen ülkelerdeki direksiyon hakimiyeti, trafik nezaketi ve sürücü saygısı 1 ile 10 puan arasında değerlendirildi. Yoğun trafik ve zaman zaman yaşanan gerginliklerle gündeme gelen ülkeler özelinde elde edilen sonuçlar ise adeta ezber bozdu.

TÜRKİYE İLK ÜÇE ADINI YAZDIRDI

Yabancı sürücülerin kendi deneyimlerine dayanarak verdikleri oylarla şekillenen listenin zirvesinde 8,83 puanla Güney Kıbrıs yer alırken, onu 8,77 puanla Yeni Zelanda takip etti. Araştırmanın en büyük sürprizi ise Türkiye’de yaşandı. Türk sürücülerin trafikteki tavırları ve nezaketi yabancı turistlerden tam 8,73 puan alarak Türkiye’yi dünya genelinde en saygılı ve sabırlı sürücülere sahip 3. ülke konumuna taşıdı.

DEV ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTIK

Açıklanan küresel sıralamada Türkiye; Avustralya, Portekiz, Almanya ve İspanya gibi otomotiv ve trafik kültürüyle tanınan pek çok dev ülkeyi geride bırakmayı başardı. Listenin alt sıralarında ise Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin Florida eyaleti gibi dev turizm merkezlerinin yer alması dikkat çekti. Sürücülerin turistlere karşı sergilediği yardımsever ve anlayışlı tutum, Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajına dev bir katkı sağladı.