Sağlıklı beslenme düzeninde protein kaynağı olarak genellikle ilk akla gelen seçenek tavuk etidir ancak hem besleyicilik hem de mutfakta çok yönlülük açısından en az onun kadar değerli olan, fakat çoğu zaman ihmal edilen bir alternatif daha bulunuyor: Hindi eti.

TAVUK ETİNDEN DAHA FAZLA PROTEİN İÇERİYOR

Wprost’un yayımladığı verilere göre, hindi eti hafif yapısı ve yüksek protein oranıyla sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday. Özellikle yüksek besin yoğunluğu, bu eti popüler alternatiflerin önüne geçiren pek çok avantaj sunuyor.

Hindi etini diğer beyaz etlerden ayıran en önemli özelliklerin başında protein oranındaki üstünlük geliyor. Araştırmalara göre, 100 gram hindi eti yaklaşık 29 gram protein içerirken, aynı miktar tavuk etinde bu oran 27 gram seviyesinde kalıyor. Bu yüksek protein oranı, özellikle kas kütlesini korumaya ihtiyaç duyan ve kas kaybı riski taşıyan yaşlı bireyler için kritik önem taşıyor.

Kemik sağlığını desteklemesinin yanı sıra, düşük doymuş yağ içeriği sayesinde kandaki kolesterol seviyesini dengede tutmaya yardımcı oluyor.

SİNDİRİMİ ÇOK KOLAY

İnce lifli yapısı sayesinde sindirimi oldukça kolay olan hindi eti, hassas sindirim sistemine sahip kişiler için güvenli bir tercih olarak öne çıkıyor. Ayrıca yüksek besin yoğunluğu uzun süreli tokluk hissi yaratarak, kilo kontrolü sağlamak ve formunu korumak isteyenlere avantaj sunuyor.

Bağ dokusunun az olması nedeniyle hindi eti, doğru teknikle pişirilmediğinde kuruma eğilimi gösterebilir. Uzmanlar, etin suyunu ve lezzetini koruması için, kuşbaşı doğranmış etlerin yüksek ısıda, kısa sürede sotelenmesi suyunun içeride kalmasını sağlar.

Daha profesyonel bir sonuç için vakumlu paketlerde 65–70°C sıcaklıkta yapılan yavaş pişirme işlemi, etin yumuşacık olmasını sağlar. Hindi kıymasından yapılan köftelerin daha sulu olması için yoğurma esnasında bir miktar soğuk su eklenmesi tavsiye ediliyor.