Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden biri olay Kuveyt'in aynı adı taşıyan başkentinde iklim krizinin en çarpıcı sonuçları baş gösteriyor. Kuveyt şehrinde sıcaklıklar öyle seviyelere ulaştı ki balıklar denizde kaynıyor, kuşlar ise sıcaktan can verip gökyüzünden birer birer düşüyor.

Bir zamanlar temiz sahilleri, balıkçılığı ve turizmiyle "Körfez'in Marsilya'sı" olarak anılan şehir, bugün uzmanlara göre gelecekte tamamen yaşanamaz hale gelebilecek bölgeler arasında gösteriliyor.

54 DERECEYLE TARİHE GEÇTİ

Kuveyt, 21 Temmuz 2016'da Mitribah istasyonunda yapılan 54 derecelik ölçümle dünyanın en sıcak noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu değer, Kuveyt'i gezegenin en sıcak üçüncü ülkesi konumuna taşıdı.

2023 yılı boyunca da ülkede 19 gün boyunca sıcaklıklar 50 derecenin üzerinde seyretti. Uzmanlar, bu tablonun sadece başlangıç olabileceği uyarısında bulunuyor. İklim bilimciler, yüzyılın sonuna kadar Kuveyt'te sıcaklıkların 5.5 derece daha artabileceğini öngörüyor. Bu artış, yaz aylarında insan yaşamını ciddi biçimde tehdit edebilir.

BETON ŞEHİR KAVURUCU SICAK

Hızlı kentleşme Kuveyt'i adeta beton ve asfaltla kaplı bir ısı adasına dönüştürdü. Yaz aylarında bu bölgelerin büyük bölümünde açık havada bulunmak bile tehlikeli hale geliyor. Ayrıca yağışların azalmasıyla birlikte şiddetli kum fırtınaları daha sık yaşanıyor. Uzmanlara göre bu durum hem ekosistemi hem de insan sağlığını tehdit ediyor.

KUŞLAR DÜŞÜYOR BALIKLAR PİŞİYOR

Kuveyt'te daha önce görülmemiş bir uygulamaya gidildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle defin işlemlerine gece izin verilmeye başlandı. Maddi durumu iyi olanlar ise evler, ofisler ve alışveriş merkezlerindeki klimalı alanlara sığınıyor.

Kentte, üzeri kapalı alışveriş caddeleri ve fütüristik yapılar inşa edilerek halka serin alanlar sunulmaya çalışılıyor ancak bedeli ağır; 2020 verilerine göre hanehalkı enerjisinin üçte ikisi klimalara gidiyor.

"ÇOK DAHA AĞIR SONUÇLAR KAPIDA"

Çevre uzmanı Salman Zafar, Kuveyt'in iklim krizi karşısında ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kuveyt; seller, kuraklık, yer altı su kaynaklarının tükenmesi, kıyıların sular altında kalması, biyolojik çeşitliliğin yok olması ve hastalık salgınları gibi çok ağır sonuçlarla yüzleşebilir" uyarısında bulunuyor.

DÜNYANIN EN SICAK İLK 5 YERİ

Dünyanın en sıcak ilk 5 yeri listesinde Kuveyt'in önünde iki bölge daha olsa da bu alanlarda yerleşim bulunmuyor. Bu nedenle Kuveyt'in Mitribah bölgesi, yaşam olan yerlerin en sıcağı olarak öne çıkıyor. Dünyanın ölçülen en sıcak 5 noktası ise şöyle sıralanıyor:

1- Death Valley – ABD

56,7°C ile dünya yüzeyinde kaydedilmiş en yüksek hava sıcaklığı (1913).

2- Kebili – Tunus / Lut Çölü – İran

Afrikalı ve Asyalı çöl bölgelerinde şimdiye kadar 55°C'ye kadar çıkan aşırı sıcaklıklar ile biliniyor.

3- Mitribah – Kuveyt

54,0°C ile Asya’da kaydedilmiş en yüksek sıcaklıklardan biri.

4- Turbat – Pakistan

Yaklaşık 53,7°C ile Güney Asya'da ekstrem sıcak hava rekorları arasında yer alıyor.

5- Ahvaz – İran

53,7°C civarında ekstrem sıcaklıklar ile rapor edilen İran'ın güneybatı şehri.