Sakha Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Oymyakon, 26 Ocak 1926'da ölçülen eksi 71,2 dereceyle Kuzey Yarımküre'nin en düşük sıcaklık rekorunu elinde bulunduruyor. Deniz seviyesinden 741 metre yüksekteki köy, çevresi 3 bin metreyi aşan dağlarla çevrili bir plato üzerinde bulunuyor ve en yakın büyük yerleşim merkezine yaklaşık 1.100 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

MOTORLAR 7/24 ÇALIŞIYOR

Aşırı soğuk nedeniyle köyde araçların motorları neredeyse hiç kapatılmıyor. Dizel yakıtın donmasını önlemek için motorlar sürekli çalışır halde tutuluyor. Günlük yaşamda en sıradan görünen gıdalar bile farklı biçimlerde tüketiliyor. Sıvı süt neredeyse hiç kullanılmıyor, çoğu zaman donmuş halde saklanıyor. Nehirlerden çıkarılan balıklar ise sudan alındıktan yalnızca 30 saniye sonra buz kesiyor.

TOPRAK DONMUŞ, TARIM YOK

Oymyakon’da yer altı, yaklaşık 1,5 kilometre derinliğe kadar uzanan kalıcı don tabakasıyla (permafrost) kaplı. Bu durum tarımı neredeyse tamamen imkânsız kılıyor. Köylülerin beslenmesi ağırlıklı olarak et, balık, yabani meyveler ve tereyağı bazlı yerel yiyeceklerle sağlanıyor. Köyde sadece tek bir market bulunuyor.

İLETİŞİM BİLE ZOR

Dondurucu soğuk, elektronik cihazları da etkiliyor. Cep telefonları ve baz istasyonları bu sıcaklıklara dayanamadığı için köyde mobil şebeke bulunmuyor. İletişim, sınırlı ve geleneksel yöntemlerle sağlanıyor.

Oymyakon adı, yerel dilde "donmayan su" anlamına geliyor. Bu ismin, bölgede bulunduğu söylenen sıcak su kaynaklarından ya da balıkların kışı geçirdiği alanlardan geldiği ifade ediliyor. Ancak köy, adına rağmen dünyanın en sert kış koşullarına sahip yerleşimlerinden biri olarak biliniyor.