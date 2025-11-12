Ukrayna merkezli Kanal 24’ün, List Challenges verilerine dayandırdığı habere göre; müzik, sinema, spor ve kraliyet ailesinden isimlerin yer aldığı listede ilk sırayı "Pop'un Kralı" Michael Jackson aldı.

İkinci sırada Britney Spears, üçüncü sırada ise Rowan Atkinson (Mr. Bean) yer aldı.

İlk beşi Elvis Presley ve Kraliçe II. Elizabeth tamamlarken; onları Prenses Diana, futbol yıldızları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, şarkıcılar Whitney Houston ve Madonna izledi.

Araştırmada farklı dönemlerden gelen bu isimler arasında en fazla oyu müzik dünyasından sanatçıların aldığı belirtildi.

JACKSON'IN HAYATI FİLM OLACAK

Öte yandan Jackson'ın yaşamını konu alan biyografik film "Michael" için yayınlanan ilk fragman, yayınlandığı ilk 24 saatte 116,2 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırdı.

Billboard'un aktardığına göre bu rakam, müzik temalı biyografiler arasında tarihin en hızlı çıkışı ve stüdyo Lionsgate için de yeni bir rekor anlamına geliyor.

Filmin yönetmenliğini Antoine Fuqua, senaryosunu ise John Logan üstleniyor. Başrolde ise Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson yer alıyor. Film, sanatçının Jackson 5 yıllarından, 2009'daki trajik ölümüne kadar olan dönemi anlatacak.

"Michael" filminin vizyon tarihi ise 24 Nisan 2026.