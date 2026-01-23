Brezilya hükümeti ve Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan yasak uyarınca, adaya bilimsel araştırma izni olmayan hiç kimsenin ayak basmasına izin verilmiyor. Adanın tek sakinleri olan "Altın Mızrak Başlı Engerekler"in (Bothrops insularis), dünyadaki en ölümcül zehirlerden birine sahip olduğu kanıtlandı.

METREKARE BAŞINA 5 ZEHİRLİ YILAN

Yapılan popülasyon araştırmaları, adada yaklaşık 2 bin ila 4 bin arasında zehirli yılanın yaşadığını ortaya koydu. Bu durum, adanın her bölgesinde metrekare başına 1 ila 5 arasında yılan düştüğü anlamına geliyor. Yılanların ana besin kaynağı olan göçmen kuşları avlayabilmek için ağaç dallarında ve yerlerde yoğunlaştığı saptandı.

Adada başka bir avcı tür bulunmadığı için yılanların besin zincirinin en tepesinde yer aldığı ve adanın tamamına yayıldığı bildirildi. Bu yoğunluk, adaya adım atan bir insanın herhangi bir yılana basmadan veya saldırıya uğramadan ilerlemesini imkansız kılıyor.

EVRİM GEÇİREN ÖLÜMCÜL ZEHİR

Adaya özgü "Altın Mızrak Başlı" engerek türünün, ana karadaki akrabalarından 5 kat daha güçlü bir zehre sahip olduğu saptandı. Adada mahsur kalan yılanların, kuşları anında etkisiz hale getirebilmek için zehirlerinin genetik bir evrim geçirdiği belirlendi.

Bu yılanların zehrinin insan dokusunu saniyeler içinde eritebilme (nekrotik etki) gücüne sahip olduğu ve müdahale edilmediği takdirde ölüm oranının %100'e yakın olduğu vurgulandı. Zehrin böbrek yetmezliği, kas dokusu yıkımı ve beyin kanaması gibi ağır semptomlara yol açtığı kaydedildi.

TEK YAPI OLAN FENERİN TRAJİK HİKAYESİ

Adada bulunan tek yapı olan deniz fenerinin günümüzde tamamen insansız ve otomatik sistemle çalıştığı bildirildi. 1920'li yıllarda fenerde görev yapan son fener bekçisi ve ailesinin, eve giren yılanların saldırısı sonucu hayatını kaybettiğine dair kayıtlar, adanın tehlikesini belgeleyen en somut olaylar arasında yer alıyor.

Günümüzde sadece Brezilya Donanması ve özel izinli biyologların, tam korumalı kıyafetler ve panzehir kitleriyle adaya girişine izin veriliyor. Bölgenin sıkı denetimi, hem insanların hayatını korumayı hem de nesli tükenmekte olan bu özel yılan türünü kaçak avcılardan uzak tutmayı amaçlıyor.