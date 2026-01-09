Everest’in eteklerinde, deniz seviyesinden 2.800 metre yükseklikte yer alan Lukla Havaalanı, modern mühendisliğin değil cesaretin sınırlarını zorluyor. Sir Edmund Hillary tarafından 1971 yılında açılan bu küçük ulaşım noktası, bugün Everest hayali kuran binlerce dağcının ilk durağı ama buraya ulaşmak, zirveye tırmanmak kadar büyük bir risk barındırıyor.

BİR HATA PAYI BİLE YOK

Normal bir yolcu uçağının iniş yaptığı pistler kilometrelerce uzanırken, Lukla’daki pist sadece 527 metre uzunluğunda. Pistin bir ucu dipsiz bir uçuruma, diğer ucu ise dik bir dağ yamacına bakıyor. Bu da pilotlar için "pas geçme" lüksünün olmadığı, tek bir deneme hakkının bulunduğu ölümcül bir denklem demek.

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN 'KURTLAR SOFRASI'

Yüksek irtifadaki düşük hava yoğunluğu, uçakların motor gücünü zayıflatırken fren yapmayı da zorlaştırıyor. Bölgedeki ani sis çökmeleri ve rüzgar değişimleri nedeniyle uçuşların yarısından fazlası iptal ediliyor. Nepal sivil havacılık otoriteleri, buraya iniş yapacak pilotların en az 100 kısa pist deneyimi ve özel bir eğitim sürecinden geçmesini şart koşuyor.