Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde çıkarılan Cuprosklodowskite, uranyum yüklü yapısıyla bilinen nadir mineraller arasında yer alıyor. Genellikle parlak yeşil renkte, iğne benzeri kristallerden oluşan bu taş, düşük ila orta düzeyde doğal radyoaktivite barındırıyor. Söz konusu mineral örneği, Heritage Auctions tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

KRİSTALLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Müzayede şirketi yetkilileri, taşın görsel özelliklerine de dikkat çekti. Yapılan açıklamada, kristallerin ipeksi bir parlaklığa sahip olduğu ve kompakt yapısı sayesinde yüzeyinde belirgin bir ışıltı oluşturduğu ifade edildi.

ALICILARA NET UYARI DİKKATLİ KULLANILMALI

Cuprosklodowskite örneği, yaklaşık 500 dolar (yaklaşık 21 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla alıcı bekliyor. Ancak satış ilanında potansiyel alıcılar için açık ve net uyarılar yer aldı.

Yetkililer, mineralin uranyum içermesi nedeniyle dikkatli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Taşın yutulmaması, temas sonrası ellerin mutlaka yıkanması ve partikül yayılımını önlemek için kapalı bir kapta saklanması önerildi. Ayrıca yalnızca iyi havalandırılan alanlarda açılması gerektiği belirtildi.

NADİR VE ARANAN BİR MİNERAL

Cuprosklodowskite, genellikle pitchblende ya da uraninite gibi eski uranyum minerallerinin zamanla değişime uğraması sonucu oluşuyor. Bu süreç, uranyum yataklarının oksidasyon bölgelerinde gerçekleşiyor. Oluşum şartlarının oldukça özel olması, bu minerali hem nadir hem de koleksiyoncular arasında aranan bir parça haline getiriyor.