Globalleşen dünya düzeninde ülkelerin sahip odluğu değerler ve sunduğu imkanlar arasında bir kıyas baş göstermeye başladı. İnternet üzerinden elde edilen veriler ile oluşturulan listelerde ülkelerin yemekleri, tarihi güzellikleri, doğal alanları ve hatta sokaklarına kadar pek çok farklı özelliği sıralanıyor. Bu kez ise listeler ülkelerin tehlike sıralamasını açıkladı.

TURİSTLERİN GÖZDESİ LİSTEDE

Çevrimiçi veri tabanı olarak işlem gören web sitesi Numbeo ülkeler arasında karşılaştırmalar yaparak belirli listeler elde etmeye olanak sağlıyor. Numbeo tarafından yayınlanan Crime Index 2026 raporuna göre dünyanın en tehlikeli 40 listesi açıklandı.

Listede turistlerin gözdesi olan ve herkesin en az 1 kere gitmek istediği Fransa da yer aldı. 40 en tehlikeli ülke sıralamasında 1. sıra Papua Yeni Gine olurken Fransa ise 36. sırada görüldü. İşte dünyanın en tehlikeli 40 ülkesi:

1-) Papua Yeni Gine

2-) Venezuela

3-) Haiti

4-) Afganistan

5-) Güney Afrika

6-) Honduras

7-) Trinidad ve Tobago

8-) Suriye

9-) Jamaika

10-) Guyana

11-) Peru

12-) Demokratik Kongo Cumhuriyeti

13-) Nijerya

14-) Kamerun

15-) Angola

16-) Bolivya

17-) Brezilya

18-) Namibya

19-) Arjantin

20-) Somali

21-) Ekvador

22-) Yemen

23-) Bangladeş

24-) Porto Riko

25-) Kolombiya

26-) Mozambik

27-) Şili

28-) Zimbabve

29-) Dominik Cumhuriyeti

30-) Paraguay

31-) ABD Virjin Adaları

32-) Guatemala

33-) Bahamalar

34-) El Salvador

35-) Fiji

36-) Fransa

37-) Libya

38-) Fildişi Sahili

39-) Kenya

40-) Uganda

NEYE GÖRE LİSTELENDİ?

Numbeo tarafından açıklanan veriler ülkelerin belirli özelliklerine bakılarak elde edildi. Yapılan liste çalışması kapsamında ülkeler 11 farklı konu üzerinden karşılaştırıldı ve liste bu şekilde oluşturuldu. İşte ülkelerin tehlike sıralamasını belirleyen 11 konu ve olgu:

1-)Genel suç algısı

2-)Yalnız yürürken hissedilen güvenlik

3-)Gasp ve soygun riski

4-)Araç hırsızlığı riski

5-)Haneye tecavüz ve ev hırsızlığı riski

6-)Fiziksel saldırı riski

7-)Taciz riski

8-)Uyuşturucu sorunları

9-)Mülkiyet suçları seviyesi

10-)Şiddet içerikli suç seviyesi

11-)Yolsuzluk ve rüşvet