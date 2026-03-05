Globalleşen dünya düzeninde ülkelerin sahip odluğu değerler ve sunduğu imkanlar arasında bir kıyas baş göstermeye başladı. İnternet üzerinden elde edilen veriler ile oluşturulan listelerde ülkelerin yemekleri, tarihi güzellikleri, doğal alanları ve hatta sokaklarına kadar pek çok farklı özelliği sıralanıyor. Bu kez ise listeler ülkelerin tehlike sıralamasını açıkladı.
TURİSTLERİN GÖZDESİ LİSTEDE
Çevrimiçi veri tabanı olarak işlem gören web sitesi Numbeo ülkeler arasında karşılaştırmalar yaparak belirli listeler elde etmeye olanak sağlıyor. Numbeo tarafından yayınlanan Crime Index 2026 raporuna göre dünyanın en tehlikeli 40 listesi açıklandı.
Listede turistlerin gözdesi olan ve herkesin en az 1 kere gitmek istediği Fransa da yer aldı. 40 en tehlikeli ülke sıralamasında 1. sıra Papua Yeni Gine olurken Fransa ise 36. sırada görüldü. İşte dünyanın en tehlikeli 40 ülkesi:
1-) Papua Yeni Gine
2-) Venezuela
3-) Haiti
4-) Afganistan
5-) Güney Afrika
6-) Honduras
7-) Trinidad ve Tobago
8-) Suriye
9-) Jamaika
10-) Guyana
11-) Peru
12-) Demokratik Kongo Cumhuriyeti
13-) Nijerya
14-) Kamerun
15-) Angola
16-) Bolivya
17-) Brezilya
18-) Namibya
19-) Arjantin
20-) Somali
21-) Ekvador
22-) Yemen
23-) Bangladeş
24-) Porto Riko
25-) Kolombiya
26-) Mozambik
27-) Şili
28-) Zimbabve
29-) Dominik Cumhuriyeti
30-) Paraguay
31-) ABD Virjin Adaları
32-) Guatemala
33-) Bahamalar
34-) El Salvador
35-) Fiji
36-) Fransa
37-) Libya
38-) Fildişi Sahili
39-) Kenya
40-) Uganda
NEYE GÖRE LİSTELENDİ?
Numbeo tarafından açıklanan veriler ülkelerin belirli özelliklerine bakılarak elde edildi. Yapılan liste çalışması kapsamında ülkeler 11 farklı konu üzerinden karşılaştırıldı ve liste bu şekilde oluşturuldu. İşte ülkelerin tehlike sıralamasını belirleyen 11 konu ve olgu:
1-)Genel suç algısı
2-)Yalnız yürürken hissedilen güvenlik
3-)Gasp ve soygun riski
4-)Araç hırsızlığı riski
5-)Haneye tecavüz ve ev hırsızlığı riski
6-)Fiziksel saldırı riski
7-)Taciz riski
8-)Uyuşturucu sorunları
9-)Mülkiyet suçları seviyesi
10-)Şiddet içerikli suç seviyesi
11-)Yolsuzluk ve rüşvet