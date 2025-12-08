Kuzeydoğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan D915, ilk bakışta sıradan bir dağ yolu gibi görünse de birkaç kilometre sonra gerçek yüzünü gösteriyor. Yol ilerledikçe hem daralıyor hem de eğimi artıyor. Keskin virajlar, kayalık geçişler ve ani inişler, deneyimli sürücüler için bile büyük risk oluşturuyor.

17 KESKİN VİRAJI BULUNUYOR

D915 üzerinde toplam 38 keskin viraj bulunuyor. Ancak yolun en ünlü ve en tehlikeli bölümü, “Derebaşı Virajları” olarak bilinen 5,1 kilometrelik kısım. Deniz seviyesinden 1.712 ile 2.035 metre arasında yükselen bu etapta tam 17 keskin viraj yer alıyor. Eğimin bazı noktalarda yüzde 17’ye kadar çıkması, sürüşü daha da zorlaştırıyor.

İKİ ARAÇ KARŞILAŞTIĞINDA GERİ MANEVRA ZORUNLU

Yolun en dar ve dik bölümlerinde karşılıklı gelen iki aracın geçebilmesi çoğu zaman imkânsız hale geliyor. Bu durumda sürücülerden biri geri manevra yapmak zorunda kalıyor. Yaz aylarında bile yoğun sis ve ani yağmurun etkili olması, yolu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Bu nedenle güzergâhta dikkat ve ustalık büyük önem taşıyor.

KIŞ AYLARINDA TRAFİĞE KAPATILIYOR

Kar ve buzlanmanın etkili olduğu dönemde D915 yolu Ekim ayından Haziran sonuna, bazı yıllarda ise Temmuz başına kadar trafiğe kapatılıyor. Sert hava koşulları, yolun kayganlaşmasına ve uçurum kenarındaki dar patikalarda ilerlemenin neredeyse imkânsız hale gelmesine yol açıyor.

YEREL HALKIN VAZGEÇEMEDİĞİ BİR GÜZERGAH

Her gün yüzlerce yerel sürücü bu yolu aktif olarak kullanıyor. Of ve Bayburt arasında iki alternatif yol bulunmasına rağmen D915’in daha kısa ve dolambaçsız olması nedeniyle tehlikesine karşın tercih edilme oranı yüksek. Turistler için önerilmeyen yol, muhteşem manzaralar sunmasına rağmen ciddi sürüş becerisi gerektiriyor.