Dünya üzerinde adını bile duymadığımız, haritada parmağımızla bulmakta zorlandığımız yerler var. Ancak bunlardan biri, "ıssızlık" kelimesinin tam karşılığı.

Burası Tuvalu.

Avustralya ile Hawaii'nin tam ortasında, Pasifik Okyanusu'nun kalbinde inci gibi dizilmiş 9 küçük adadan oluşan bu ülke, resmi kayıtlara göre "Dünyanın en az ziyaret edilen ülkesi."

NEDEN KİMSE GİTMİYOR?

Tuvalu'nun ıssız kalmasının sebebi çirkin olması değil. Aksine; el değmemiş turkuaz plajları, büyüleyici mercan resifleri ve canlı su altı yaşamıyla çevre dostu gezginler için tam bir rüya. Ancak bu rüyaya ulaşmak, büyük bir sabır gerektiriyor.

Ülkeye sadece Fiji üzerinden, haftada birkaç kez yapılan zorlu uçuşlarla ulaşılabiliyor.

Burada 5 yıldızlı otel zincirleri aramayın. Ana ada Funafuti'de trafik ışığı bile bulunmayan tek bir yol ve mütevazı pansiyonlar sizi karşılıyor. Pandemi öncesinde bile yılda 200 kişiyi zor gören ülke, 2021 yılında kapılarını sadece 40 turiste açtı.

HARİTADAN SİLİNMEK ÜZERE

Tuvalu'yu ilginç kılan sadece ıssızlığı değil, karşı karşıya olduğu korkunç son. Sadece 26 kilometrekarelik bu mikro devlet, deniz seviyesinden ortalama sadece 2 metre yüksekte. Küresel ısınma ve yükselen okyanus suları, Tuvalu'yu "batma riski en yüksek ülke" haline getiriyor.

Bilim insanları uyarıyor: Bu cennet önümüzdeki yıllarda sular altında kalarak haritadan tamamen silinebilir.