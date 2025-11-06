Otelin adı Caravanserai (Kervansaray). Ancak bu otelde klasik anlamda oda yok yalnızca binanın çatısına yerleştirilmiş birkaç charpai (örgü karyola) mevcut.

Misafirler, üstü açık bu çatıda yıldızların altında uyuyor. Ne duvar var, ne kapı, ne de özel alan… Üstelik her ses, her horlama, her sohbet herkesin ortak "odasında" yankılanıyor.

ÇAY İKRAMI BİLE YAPILIYOR

Tuvalet ortak kullanımlı, Wi-Fi yok, çarşaflar yırtık, duvarlar dökülmüş. Buna rağmen misafirlere çay ikramı bile yapılıyor ki bu, otelin sunduğu tek "lüks" olarak görülüyor.

İNGİLİZ YAYINCI DÜNYAYA TANITTI

İngiliz gezgin David Simpson, "The Travel Fugitive" adlı YouTube kanalında yayımladığı videoyla oteli dünyaya tanıttı. Simpson, otelde geçirdiği geceyi "inanılmaz bir deneyim" olarak tanımlayarak şöyle dedi:

"Beş yıldızlı otellerde kaldım ama burada hissettiğim sıcaklık hiçbir yerde yok."

Videoda, duvarları çatlamış binayı, açıkta akan giderleri, hatta çatıdaki yatakların arasında dolaşan tavukları bile görmek mümkün.

Ancak Simpson'a göre asıl fark, otel sahibinin samimiyetinde:

"Beni aileden biri gibi karşıladı. Hatta çay ikram edip otelin 100 yıllık geçmişini anlattı."