Dünyaca ünlü şef ve televizyon yıldızı Gordon Ramsay, cilt kanserine yakalandığını açıkladı. 57 yaşındaki İskoç şef, sosyal medya hesabından ameliyat sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunu duyurdu. Fotoğrafta, kulağının altından boynuna kadar uzanan bir bandaj dikkat çekti. Ramsay paylaşımına, esprili bir dille, “Bunun bir estetik operasyon olmadığını garanti ederim!” notunu düştü.

ÖZELLİKLE AÇIK TENLİ KİŞİLERİ ETKİLİYOR

Ramsay’a, uzun süreli ultraviyole ışınlarına maruz kalma nedeniyle oluşan bir cilt kanseri türü olan bazal hücreli karsinom teşhisi konuldu. Genellikle ölümcül olmayan ancak tedavi edilmezse ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bu kanser türü, özellikle açık tenli kişilerde ve güneşe sık maruz kalanlarda daha sık görülüyor.

"LÜTFEN GÜNEŞ KREMİ SÜRMEYİ UNUTMAYIN"

Hayranlarına seslenen ünlü şef, güneşin zararlı etkilerine karşı mutlaka önlem alınması gerektiğini vurguladı. Ramsay, “Lütfen bu hafta sonu güneş kremi sürmeyi unutmayın” diyerek takipçilerini uyardı. Ayrıca, ciltte oluşabilecek şüpheli lekeler için düzenli olarak dermatoloğa gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HEM ÜZDÜ HEM ÖNEMLİ BİR MESAJ VERDİ

Sert tavırlarıyla tanınan Gordon Ramsay’in bu paylaşımı, hem hayranlarını üzdü hem de önemli bir sağlık mesajı verdi. Ünlü şefin yaşadığı deneyim, güneş kremi kullanmanın hayati önemini bir kez daha hatırlattı.