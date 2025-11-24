Mardin'in Derik ilçesindeki Dede köyünde doğan Sultan Kösen boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Rekoru 16 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, bugüne kadar 136 ülkeye 500'den fazla ziyarete gitti.

Gittiği her ülkede yoğun ilgiye karşılaşan Kösen hayatını anlatacak belgesel 25 Kasım'da Londra'da olacak.

Kösen dünyanın en uzun adamı ünvanını yıllardır korumanın mutluluğunu yaşadığını söylüyor.

Kösen şöyle konuştu:

"16 yıldır Guinness Rekorlar Kitabı'nda rekorumu koruyorum. Ellerim dünyanın en büyük elleri, ayaklarım 61 bir numara, dünyanın en büyük ayakları. 16 yıldır bu rekoru korumak çok güzel bir duygu, gurur verici."

"Guinness Rekorlar Kitabı'nın ofisinin bulunmasından dolayı sürekli oraya gidiyoruz. Şimdi Londra'da hayatımı anlatan bir belgesel çekilecek. Onun için Londra’ya gidiyorum. Dört, beş gün boyunca hayatımı belgesele dönüştürecekler."

"Daha sonra Guinness Rekorlar Kitabı'nın ofisini ziyaret edeceğiz. Londra'da takipçilerimize ve hayranlarımıza verilmek üzere rekorlar kitabının imza günü olacak. Herkesin merak ettiği hayatımla ilgili tüm detaylı bilgiler belgeselde yer alacak."

"Ülkemizi tanıtıyoruz, ülkemizi, güzel Türkiye'mizi, kültürümüzü dünyaya taşıyoruz, gururluyum, sevinçliyim. Dünya zaten Sultan Kösen'i tanıyor, artık herkes tanıyacak."

Menajer ve tercüman Mehmet Veysi Bora belgeselle sınırlı da olsa Kösen’in hayatının hayranlarıyla paylaşılacağını belirtti.

Bora, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Sultan’a sağlık taraması yapılacağını, adamın akademik bilimsel bir yayına konu olacağını da duyurdu.