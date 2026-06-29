World Population Review tarafından yayımlanan güncel verilere göre, dünyanın en uzun ortalama boya sahip ülkeleri yeniden sıralandı. Araştırma, genetik faktörlerin yanı sıra beslenme kalitesi, yaşam standartları ve sağlık hizmetlerinin gelişmişliği gibi çevresel etkenlerin de boy ortalamaları üzerinde belirleyici rol oynadığını gösteriyor. Zirvedeki ülke ise uzun süredir değişmiyor.

TÜRKİYE'DE SULTAN KÖSEN ÖRNEĞİ

Mardinli Sultan Kösen’in 2 metre 51 santimetrelik boyuyla “dünyanın en uzun insanı” unvanını yıllardır koruması dikkat çekse de, bireysel rekorların ülke ortalamalarını temsil etmediği biliniyor. World Population Review verileri, ülkelerin erkek nüfus ortalamalarına göre yapılan bir değerlendirmeyi esas alıyor.

EN UZUN BOYLU ÜLKELERİN TAM SIRALAMASI

Erkek nüfusunun ortalama boylarına göre hazırlanan dünyanın en uzun 60 ülkelik listesi şu şekilde sıralanıyor:

Hollanda: 183.8 cm (Yıllardır zirveyi bırakmayan lider)

Karadağ: 183.3 cm

Estonya: 182.8 cm

Bosna-Hersek: 182.5 cm

İzlanda: 182.1 cm

Danimarka: 181.9 cm

Letonya: 181.2 cm

Çekya: 181.2 cm

Slovakya: 181.0 cm

Slovenya: 181.0 cm

Ukrayna: 181.0 cm

Hırvatistan: 180.8 cm

Sırbistan: 180.7 cm

Litvanya: 180.7 cm

Polonya: 180.7 cm

Finlandiya: 180.6 cm

İsveç: 180.5 cm

Norveç: 180.5 cm

Almanya: 180.3 cm

Dominika: 180.2 cm

Bermuda: 179.7 cm

Porto Riko: 179.5 cm

Yunanistan: 179.3 cm

Belçika: 179.1 cm

Lübnan: 179.0 cm

İrlanda: 179.0 cm

Andorra: 178.8 cm

Antigua ve Barbuda: 178.8 cm

Avustralya: 178.8 cm

Kanada: 178.7 cm

İsviçre: 178.7 cm

Belarus: 178.7 cm

Grenada: 178.7 cm

Fransa: 178.6 cm

Avusturya: 178.5 cm

Lüksemburg: 178.5 cm

Cook Adaları: 178.3 cm

Fransız Polinezyası: 178.3 cm

Birleşik Krallık (İngiltere): 178.2 cm

Romanya: 177.8 cm

Yeni Zelanda: 177.7 cm

Saint Vincent ve Grenadinler: 177.5 cm

Niue: 177.2 cm

Amerikan Samoası: 177.1 cm

Jamaika: 177.0 cm

Barbados: 177.0 cm

Tunus: 176.9 cm

Amerika Birleşik Devletleri: 176.9 cm

Rusya: 176.6 cm

Macaristan: 176.6 cm

Fas: 176.4 cm

Saint Lucia: 176.4 cm

Türkiye: 176.4 cm (Ortalama kadın boyu: 161.8 cm)

Libya: 176.4 cm

Kuzey Makedonya: 176.4 cm

Yeşil Burun Adaları (Cape Verde): 176.3 cm

Senegal: 176.2 cm

İspanya: 176.1 cm

Trinidad ve Tobago: 176.0 cm

İsrail: 176.0 cm