İsviçre Alpleri’nin altından geçen Yeni Demiryolu Hattı (NRLA), ülke tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak kayda geçti. Toplam maliyeti 11,3 milyar sterlin olarak açıklanan proje, yolcu ve yük taşımacılığında demiryolunu merkezine alıyor.

ALPLERİN ALTINDAN GEÇEN DEV TÜNEL HATTI

NRLA projesi Gotthard Baz Tüneli, Ceneri Baz Tüneli ve Lötschberg Baz Tüneli olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Projenin omurgasını oluşturan Gotthard Baz Tüneli, 57 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun demiryolu tüneli unvanını taşıyor. Yaklaşık 17 yıl süren inşaatın ardından hat 2016’da açıldı ve artık tam kapasiteyle işletiliyor.

Ceneri Baz Tüneli 15,4 kilometrelik uzunluğuyla Bellinzona ile Lugano arasında kesintisiz geçiş sağlıyor. Lötschberg Baz Tüneli’nde ise kapasite artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

8 ŞEHİR BİRBİRİNE BAĞLANDI

Yeni hat sayesinde İsviçre’de Zürih, Basel, Bern, Luzern, Bellinzona ve Lugano; İtalya’da ise Milano ve Cenova arasında doğrudan bağlantı kuruldu. Yetkililer, seyahat sürelerinin belirgin şekilde kısaldığını, yük taşımacılığının ise büyük ölçüde demiryoluna kaydırıldığını ifade etti.

Ağır vasıtaların Alpler üzerinden karayolu geçişlerinde ciddi düşüş beklenirken, bu durumun hem trafik hem de çevresel etkiler açısından önemli sonuçlar doğuracağı belirtildi.

LÖTSCHBERG HATTINDA TAKVİM NETLEŞTİ

Lötschberg Baz Tüneli’nde devam eden genişletme çalışmalarının 2035 yılı civarında tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların bitmesiyle birlikte hattın çift yönlü ve daha sık seferlerle işletileceği bildirildi.

İsviçre genelinde bugüne kadar 1.400’ü aşkın tünel inşa edildiği, toplam yer altı demiryolu uzunluğunun ise yaklaşık 2.000 kilometreye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.