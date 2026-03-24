İsviçre'nin ünlü Rhaetian Demiryolları (RhB), pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla dünyanın en uzun yolcu trenini yürüterek yeni bir dünya rekoruna imza attı. Tam 100 vagondan oluşan 1,9 kilometre uzunluğundaki dev tren, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Albula-Bernina güzergahında tarihi bir sefer gerçekleştirdi.

TRENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Preda kasabasından başlayıp Bergün'e kadar uzanan rotada gerçekleşen sefer yaklaşık bir saat sürdü. Trenin teknik özellikleri ve operasyon süreci şu şekilde kaydedildi:

25 adet dört vagonlu "Capricorn" tipi elektrikli tren setinin birleşmesiyle oluşturuldu. Toplam 2.850 ton ağırlığında ve 1.910 metre uzunluğunda.

Sefer boyunca 22 tünel ve ünlü Landwasser Viyadüğü dahil olmak üzere 48 köprü geçildi. Operasyonun koordinasyonu için 7 makinist ve 21 teknisyen eş zamanlı olarak görev yaptı.

DİJİTAL BİR İLETİŞİM AĞI KURULDU

Dar ray hattı üzerinde bu uzunlukta bir treni hareket ettirmek için özel mühendislik çözümleri uygulandı. Trenin bölümleri arasında dijital bir iletişim ağı kurularak tüm vagonların aynı anda hızlanması ve fren yapması sağlandı. Ayrıca, bağlantı noktalarındaki aşırı basıncı kontrol altında tutmak amacıyla özel bir yazılım geliştirildi ve frenleme sistemleri yumuşatıldı.

REKORUNU TESCİLLLEDİ

Rhaetian Demiryolları CEO'su Dr. Renato Fasciati, pandemiden dolayı gelirlerinde %30 kayıp yaşayan kurum için bu etkinliğin küresel bir tanıtım aracı olduğunu belirtti. Seferin ardından Guinness Dünya Rekorları temsilcileri, İsviçre'nin "dünyanın en uzun dar hatlı yolcu treni" rekorunu resmi olarak tescil etti.