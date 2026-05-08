Avrupa’nın en yüksek sıradağları olan Alpler, tarih boyunca süregelen geçiş zorluğunu modern mühendislik sayesinde geride bırakıyor. 2016 yılında hizmete giren Gotthard Base Tüneli, ulaşım ve ticaret hatlarında devrim yaratarak dünyanın en uzun ve en derin tüneli unvanını koruyor.

DAKİKALAR SÜRÜYOR

Fransa'dan Avusturya'ya 1.200 kilometre boyunca uzanan Alpler, Roma İmparatorluğu'ndan Hannibal ve Napolyon’a kadar tarihin önemli askeri ve ticari figürleri için her zaman aşılması zor bir engel teşkil etti. Geçmişte aylar süren ve tehlikeli şartlarda gerçekleştirilen bu geçişler, yerini dakikalarla ölçülen güvenli bir yolculuğa bıraktı.

1882 yılında tamamlanan orijinal Gotthardbahn tünelinin yerini alması için 1980’li yıllarda planlanan yeni proje, 17 yıllık yoğun bir çalışma sürecinin ardından tamamlandı. Yaklaşık 11,5 milyar sterlin maliyetle hayata geçirilen tünel, kuzey ve güney Avrupa arasındaki ulaşım süresini ciddi oranda azalttı.

Gotthard Base Tüneli, teknik özellikleriyle dünya çapında birçok rekoru elinde bulunduruyor: 57 kilometre (35 mil) uzunluğu ile Manş Tüneli'ni 7 km, Japonya'daki Seikan Tüneli'ni ise 3 km ile geride bıraktı. Dağın 2,3 km altına inen tünel, dünyanın en derin madenleriyle yarışır bir derinliğe sahip.

Dağ yamaçlarını tırmanan eski tünellerin aksine tamamen düz bir rota üzerine inşa edilen tünel, trenlerin saatte 155 mil (yaklaşık 250 km) hıza ulaşmasına imkan tanıyor.

ÖZEL MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Dağ kütlesinin yarattığı devasa baskıyı göğüslemek için özel mühendislik çözümleri uygulandı. Tünelin çökmesini engellemek adına iç yapı güçlendirilmiş çelik halkalarla desteklendi. Kazı sürecinde, dört futbol sahası uzunluğuna (410 metre) ve 10 metre genişliğe sahip devasa bir sondaj makinesi kullanıldı. Bu dev makine, inşaat süresince her gün ortalama 40 metre ilerleme kaydetti.

Tünel sayesinde Basel-Zürih ve Milano-Lugano arasındaki yolculuk süreleri bir saate kadar kısalırken, Avrupa genelindeki ticaret ve lojistik akışı daha verimli bir hale getirildi.