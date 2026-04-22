Japonya'nın en büyük iki adası olan Honşu ve Hokkaido'yu denizin altından birbirine bağlayan, dünyanın en uzun su altı kesimine sahip demiryolu tüneli Seikan, hem teknik başarısı hem de günümüzde karşılaştığı ekonomik ve lojistik meydan okumalarla gündemdeki yerini koruyor.

FELAKETTEN İNŞAATA GİDEN YOL

Projenin temelleri ilk olarak 1920’li yılların sonunda atılsa da, inşaat sürecini hızlandıran asıl gelişme 1954 yılında Tsugaru Boğazı'nda beş feribotun batmasıyla sonuçlanan trajedi oldu. O dönemde adalar arası ulaşımın tek yolu olan feribotların güvenliğinin sorgulanması üzerine, 1940’larda başlayan fizibilite çalışmaları 1964 yılında fiili inşaata dönüştü.

15 YILLIK ÇALIŞMA YAPILDI, 34 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İnşaat süreci, bölgenin deprem ve tsunami kuşağında yer alması nedeniyle büyük zorluklara sahne oldu. Mühendisler, tüneli volkanik kayaların içinden kazmak ve yüksek su basıncına karşı dayanıklı çözümler üretmek zorunda kaldı. 15 yılı aşan yoğun çalışma süresince yaşanan su baskınları ve göçüklerde toplam 34 işçi hayatını kaybetti.

53 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

13 Mart 1988 tarihinde resmen hizmete açılan Seikan Tüneli, planlanan bütçenin 12 katına çıkarak toplamda 1,1 trilyon yene mal oldu. Tünelin öne çıkan teknik özellikleri şunlar:

Toplam Uzunluk: 53,8 kilometre (33,4 mil).

Su Altı Bölümü: 23,3 kilometre (14,5 mil) ile dünyanın en uzun deniz altı tüneli unvanına sahip.

İçerik: Tünel bünyesinde iki adet istasyon binası ve turistik amaçlı denizaltı turları bulunuyor.

ULAŞIM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Tünelin tamamlandığı dönemde ulaşım dinamikleri köklü bir değişim geçirdi. Tünel planlanırken temel rakip feribotlar iken, açılış aşamasında hava yolu taşımacılığı ana tercih haline geldi. Günümüzde Tokyo ile Şin-Hakodate-Hokuto arasındaki 4 saatlik tren yolculuğu, maliyet ve süre avantajı nedeniyle uçak yolculuğunun gerisinde kalmış durumda.

GÜNDE 50 TREN GEÇİYOR

Hali hazırda tünelden günde yaklaşık 50 tren geçiyor. Yolcu sayısının beklentilerin altında kalmasına rağmen tünel, özellikle adalar arası gıda sevkiyatı yapan yük trenleri için stratejik bir lojistik hat olma özelliğini sürdürüyor.