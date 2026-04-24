Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, havacılık tarihinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, "Project Sunrise" (Gündoğumu Projesi) kapsamında Londra ve New York’tan Sidney’e yapılacak aktarmasız uçuşlarla dünyanın en uzun ticari rotasını hayata geçirecek.

22 SAATLİK KESİNTİSİZ YOLCULUK

2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ilk uçuşlarla birlikte, yolcuların havada kesintisiz 22 saat kalması öngörülüyor. Bu yeni rota, halen Singapur ile Newark (ABD) arasında devam eden 18 saat 30 dakikalık mevcut uçuş rekorunu geride bırakacak.

ÖZEL TASARIM YAPILDI

Bu mesafeleri katetmek için Airbus tarafından özel olarak modifiye edilen A350-1000ULR (Ultra Long Range) uçağı kullanılacak.

Uçakta, menzili artırmak amacıyla 20.000 litrelik ek bir arka orta yakıt tankı bulunuyor.

Standart uçaklarda 300’den fazla olan koltuk sayısı, ağırlığı azaltmak ve konforu artırmak amacıyla 238 ile sınırlandırıldı.

Uçak; 6 adet First Class süiti, 52 Business Class süiti, 40 Premium Economy ve 140 Economy koltuğu ile hizmet verecek.