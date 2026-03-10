Çinli havayolu şirketi China Eastern Airlines, geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlattığı Şanghay - Buenos Aires seferleriyle ticari havacılık tarihinin en uzun uçuş rotasına imza attı. Toplamda 29 saat süren ve yaklaşık 20 bin kilometrelik bir mesafeyi kapsayan bu yeni hat, üç kıtayı birbirine bağlayan bir "güney koridoru" olarak nitelendiriliyor.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU 29 SAAT SÜRÜYOR

Haftada iki kez icra edilen seferlerde 316 koltuk kapasiteli Boeing 777-300ER tipi geniş gövdeli uçaklar kullanılıyor. Mesafenin uzunluğu nedeniyle operasyonel zorunluluk gereği Yeni Zelanda’nın Auckland Havalimanı’nda yakıt ikmali yapılıyor.

Uçuş Süresi: Çin’den kalkışlı seferler 25 saati aşarken, dönüş yolculuğu yaklaşık 29 saat sürüyor.

Mürettebat Değişimi: Auckland duraklaması esnasında mürettebat değişimi gerçekleştirilirken, yolcular uçaktaki yerlerini koruyor.

Lojistik Katkı: Rota, yolcu taşımacılığının yanı sıra Çin, Yeni Zelanda ve Güney Amerika arasındaki kargo ve ikmal zincirine de hizmet veriyor.

BOŞLUK KAPATILDI

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, bu hattın Şanghay ile Güney Amerika’nın metropolleri arasındaki doğrudan uçuş boşluğunu kapattığı belirtildi. Yeni rota öncesinde aynı güzergahtaki en hızlı ulaşım seçeneği 31 saat süren aktarmalı uçuşlardı.

İstatistik verilerine göre, Arjantin'de yaşayan 55 binin üzerindeki Çin doğumlu nüfus ve Eylül 2025’e kadar olan 12 aylık süreçte bu iki bölge arasında seyahat eden 96 bin yolcu, rotanın ticari potansiyelini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

EN UZUN UÇUŞ REKORLARI

Mevcut rota, duraklamalı olması sebebiyle "en uzun ticari hat" unvanını taşısa da "en uzun kesintisiz uçuş" rekoru halen 19 saatlik Singapur-New York seferiyle Singapore Airlines’a ait. Ancak havacılık sektöründe gözler, Qantas’ın 2027 yılı için planladığı Sidney-Londra hattına çevrilmiş durumda.

22 saat sürmesi öngörülen bu direkt uçuşun, yüksek kapasiteli yakıt tankları sayesinde 10.573 mili (17.015 km) duraklamasız katederek uzun menzilli uçuşlarda yeni bir dönem başlatması bekleniyor.