Uzmanlar, dev pitonun gerçek uzunluğunun ölçülenden çok daha fazla olabileceğini vurguluyor. Anestezi altındaki bir yılanın vücut kaslarının gevşemesiyle uzunluğun %10 oranında artabileceğini belirten araştırmacılar, Ibu Baron’un aslında 7,9 metreye ulaşıyor olabileceğini tahmin ediyor. Ancak hayvanın sağlığını riske atmamak adına daha ileri bir ölçüm gerçekleştirilmedi.

BİR İNEĞİ YUTABİLECEK GÜÇTE

Vahşi yaşam rehberi Diaz Nugraha ve doğa bilimci Radu Frentiu tarafından incelenen pitonun gücü, uzmanları şaşkına çevirdi. 96,5 kilogram ağırlığıyla yetişkin bir dev pandaya eşdeğer olan Ibu Baron, bir inek büyüklüğündeki avı bile tek seferde yutabilecek bir genişleme kapasitesine sahip.

Araştırmacılar, yılanın boyutlarını daha iyi anlatabilmek için çarpıcı bir kıyaslama sunuyor: Eğer bu dev piton FIFA standartlarında bir futbol kalesinin önüne yerleştirilseydi, kalenin genişliğini neredeyse tek başına kapatabilirdi. Uzunluğu ise yan yana dizilmiş altı buçuk alışveriş arabasına denk geliyor.

DOĞAL YAŞAM ALANLARI DARALDIKÇA ÇATIŞMA ARTIYOR

Bu keşif, bölgedeki insan-hayvan çatışmasını da yeniden gündeme taşıdı. Endonezya'da son yıllarda dev pitonların evcil hayvanlara ve hatta insanlara saldırdığı vakalarda artış gözlemleniyor. Uzmanlar, zehirsiz olmalarına rağmen avlarını boğarak öldüren bu canlıların özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Yaban hayatı kurtarıcıları, bu tehlikeli yakınlaşmanın temel nedeninin insan faaliyetleri olduğunu savunuyor. Doğal yaşam alanlarının hızla küçülmesi ve av kaynaklarının azalması, dev yılanları besin bulabilmek için yerleşim yerlerine ve çiftliklere yönlendiriyor.

YEŞİL ANAKONDA MI AĞLI PİTON MU?

Yılanlar dünyasındaki rekorlar genellikle iki tür arasında paylaştırılıyor. Endonezya’da keşfedilen ağlı pitonlar dünyanın "en uzun" yılanı unvanını taşırken, Güney Amerika’da yaşayan yeşil anakondalar "en ağır" yılanlar olarak kabul ediliyor.

Dişi anakondaların boyları genellikle 5 metreyi geçmese de ağırlıkları 300 kilograma kadar ulaşabiliyor. Ibu Baron ise uzunluk rekorunu elinde tutarken şu an Sulawesi'de yerel doğa koruma uzmanları tarafından özel bir sığınakta koruma altında tutuluyor.