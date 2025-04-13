Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin her gün tükettiği bu çorba tarifi, İtalya'nın büyük adalarından biri olan Sardunya kökenli. Bölge, 100 yaşını aşan sakinleriyle dünya çapında ün kazanmış durumda. Uzun ömürleriyle dikkat çeken bu insanların yaşam biçimi ve beslenme alışkanlıkları, "Blue Zones" (Mavi Bölgeler) kavramını geliştiren uzun ömür araştırmacısı Dan Buettner tarafından incelendi.

BU ÇORBAYI HER GÜN İÇİYORLAR

Söz konusu çorba; sebzeli bir İtalyan tarifi olan 'minestrone' çorbası... Her aile tarifi biraz farklı işlese de içerik temelde; bol miktarda sebze, lif, vitamin ve mineral yönünden zengin içerikler, bitkisel proteinler ve düşük doymuş yağ oranından oluşuyor.

Araştırmalara göre düzenli olarak bitki bazlı besinler tüketmek kalp sağlığını koruyor, kolesterolü düşürüyor ve bağırsak florasını iyileştiriyor. Bu da uzun vadede obezite, diyabet ve kronik hastalık risklerini azaltarak yaşam süresini uzatabiliyor.

SAĞLIK DOLU, DOYURUCU VE EKONOMİK TARİF

Özellikle İngiltere ve ABD'de popüler TikTok sayfası PlantYou, yazar Carleigh Bodrug'un tarifini paylaştı: Olive Garden usulü Minestrone. Sebzelerle dolu bu doyurucu çorba aynı zamanda büyük aile yemekleri veya önceden hazırlayıp saklamak isteyenler için ideal.

Tarifte yer alan temel sebzeler ise şöyle:

Patates,

Havuz,

Kereviz,

Soğan,

Kabak.

İsteğe göre fasulye, ıspanak, bezelye, domates ya da makarna da eklenebiliyor. Tarif; tamamen kişisel damak zevkine göre uyarlanabiliyor.

UZUN YAŞAMIN SIRRI BU TABAKTA OLABİLİR

Her gün büyük bir tabak minestrone içen Sardunyalı ailelerin ortak özelliği sadece genetik değil, beslenme düzenleri ve yaşam biçimlerinde de saklı. Daha az et, daha fazla sebze ve sade yaşam üçlüsü, sağlık dolu bir ömrün anahtarı olabilir...