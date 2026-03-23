Resmi kayıtlara göre 122 yaşına kadar yaşayarak "dünyanın en yaşlı insanı" unvanını elinde bulunduran Fransız Jeanne Calment, modern tıp dünyasını hayrete düşüren yaşam öyküsüyle yeniden gündeme geldi.

85 yaşına kadar eskrim yapan ve 100 yaşına kadar bisiklet sürmeye devam eden asırlık çınarın uzun ömrü, bilim insanları tarafından sadece genetik şansla açıklanamıyor. Calment’in sağlıklı ve uzun yaşamının ardındaki gizemin, mutfağından ve günlük rutininden eksik etmediği zeytinyağı ile çikolata olduğu belirtiliyor.

Sağlıklı yaşamın temel taşı olarak zeytinyağını işaret eden Calment, bu mucizevi yağı sadece yemeklerine dahil etmekle kalmayıp her gün cildine de sürdüğünü ifade ediyordu. Uzmanlar, zeytinyağının içeriğindeki antioksidanlar ve tekli doymamış yağ asitlerinin kronik hastalık riskini minimize ettiğini vurgularken, günde bir ila iki yemek kaşığı tüketimin sağlıklı bir yaşam tarzı için kritik olduğunu hatırlatıyor.

Journal of the American College of Cardiology'de yayımlanan güncel çalışmalar da zeytinyağının kalp ve damar sağlığı üzerindeki bu koruyucu etkilerini bilimsel verilerle destekliyor.

HAFTADA İKİ KİLO ÇİKOLATA TÜKETİYORDU

Calment’in bir diğer şaşırtıcı alışkanlığı ise tutkuyla bağlı olduğu çikolata tüketimiydi. Haftada yaklaşık iki kilo çikolata tükettiği bilinen Calment, her öğünün ardından tatlı yiyerek bu alışkanlığını sürdürüyordu.

Bilimsel araştırmalar, özellikle kaliteli çikolatanın zeytinyağı ile birleştiğinde beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini, hücreleri iltihaplanmaya karşı koruduğunu ve bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Yaşamı boyunca hareketli bir hayat süren ve basit ama etkili beslenme tüyolarını disiplinle uygulayan Jeanne Calment, modern tıbbın sınırlarını zorlayan 122 yıllık mirasıyla uzun yaşam arayışındakilere ilham vermeye devam ediyor.