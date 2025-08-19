Washington DC merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi olan Gallup, yaptığı son çalışmada dünya genelinde artan milliyetçilik akımlarını inceledi.



Ulus milliyetçiliği ve vatanseverlik kavramları üzerine yoğunlaşan şirket, dünya genelinde yürüttüğü çalışmada bütün ülkelerde binlerce katılımcıya "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusunu sordu. Verilen evet, hayır ya da çekimser cevapları listeleyen ve buna göre bir vatanseverlik sıralaması oluşturan firma, toplu sonuçlara grafik haline getirerek takipçileriyle paylaştı.



Listede Türkiye'nin sırası dikkat çekerken, zirvede yer alan ülkeler görenlerde şaşkınlığa neden oldu.

İşte dünyanın en vatansever ülkeleri...

1. Fas

2. Fiji

3. Pakistan

4. Vietnam

5. Bangladeş

6. Azerbaycan

7. Papua Yeni Gine

8. Afganistan

9. Gürcistan

10. Hindistan

12. Türkiye

TÜRKİYE AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Ülkeleri, coğrafyalarına göre kategorize eden araştırma şirketi, Türkiye'yi Avrupa bölgesinin en vatansever ikinci ülkesi olarak belirledi. İlk sırada ise Finlandiya yer aldı.