Hiçbir insanın yaşamadığı ve ulaşımın imkansıza yakın olduğu bu noktada bulunan tekne, bilim dünyasında ve denizcilik tarihinde "hayalet filika" olarak anılmaya başlandı. Adanın sarp kayalıkları ve dondurucu iklimi göz önüne alındığında, bu tür bir sandalın o bölgeye nasıl ulaştığı sorusu gizemini koruyor.

İNSAN İZİNE RASTLANMAYAN TERK EDİLMİŞ TEKNE

1964 yılında adaya helikopterle iniş yapan Güney Afrikalı bir araştırma ekibi, kıyıdaki lagünün içinde yüzen bir filika tespit etti. Yapılan incelemelerde, teknenin üzerinde herhangi bir isim, bayrak veya milliyet belirten bir işaret bulunamadı. Daha da ilginci, filikanın kürekleri tekneden ayrı bir şekilde, kıyıda düzenli bir halde bulundu.

Teknenin içerisinde veya çevresinde herhangi bir insan izine, cesede ya da kişisel eşyaya rastlanmadı. Dönemin kayıtları incelendiğinde, bölgede kaybolan bir gemi veya filika rapor edilmemiş olması, teknenin kaynağına dair soru işaretlerini daha da derinleştirdi.

YOLCULUK YAPMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Bouvet Adası, Güney Afrika'ya 2 bin 500, Antarktika'ya ise 1.600 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Okyanusun en hırçın bölgelerinden birinde bulunan adaya, küçük bir sandalla binlerce kilometrelik açık denizi aşarak ulaşmak teknik olarak imkansız kabul ediliyor. Uzmanlar, bu filikanın bir ana gemiden bırakılmış olabileceğini düşünse de, o tarihlerde bölgeden geçen gemilerin neden böyle bir aracı terk ettiği açıklanamıyor.

Filikanın adada bulunmasından birkaç yıl sonra bölgeye giden başka bir ekip, teknenin tamamen ortadan kaybolduğunu rapor etti. Teknenin dalgalar tarafından mı götürüldüğü yoksa birileri tarafından mı alındığı hiçbir zaman öğrenilemedi.

KOMPLO TEORİLERİ GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞTI

Yıllar boyunca "hayalet filika" hakkında pek çok teori üretildi. Bazı araştırmacılar teknenin gizli bir askeri operasyondan kalmış olabileceğini iddia ederken, bazıları ise kazazedelerin adaya ulaştığını ancak soğuk hava nedeniyle hayatlarını kaybettikten sonra izlerinin silindiğini savundu.

Bugün modern teknoloji ve uydu görüntüleri sayesinde Bouvet Adası sürekli izlense de, 1964 yılında bulunan o teknenin sırrı hala çözülebilmiş değil. Dünyanın en ıssız noktasındaki bu gizemli buluntu, denizcilik tarihinin en büyük faili meçhul vakalarından biri olarak kalmaya devam ediyor.