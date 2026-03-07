Dünya genelinde beslenme uzmanları tarafından "süper gıda" olarak tanımlanan ve besin yoğunluğu en yüksek sebzelerin başında gelen kale yani kıvırcık lahana, global mutfaklarda temel bir içerik haline gelmesine rağmen Türkiye'deki evsel tüketim verilerinde oldukça geride kalıyor.

YÜKSEK BESİN DEĞERİNE SAHİP

Uluslararası gıda indekslerine göre kale, birim kalori başına düşen vitamin ve mineral oranı bakımından en zengin yeşil yapraklı sebzelerden biri olarak kabul ediliyor. İçeriğindeki yüksek değerler bilimsel olarak şu şekilde kategorize ediliyor:

- Tek bir porsiyonu, günlük A,C ve K vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşılama kapasitesine sahip.

- Süte oranla kalori başına daha fazla kalsiyum içerdiği ve yüksek oranda magnezyum ile potasyum barındırdığı klinik çalışmalarla destekleniyor.

- İçerdiği quercetin ve kaempferol gibi flavonollerin, hücre sağlığını korumada kritik rol oynadığı belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE FAZLA TÜKETİLMİYOR

Kale sebzesi ise Türkiye'de genellikle sınırlı sayıdaki butik üretim alanlarında yetiştiriliyor ve çoğunlukla metropollerdeki özel market zincirlerinde satışa sunuluyor.

Tarım uzmanları, Türkiye’nin iklim koşullarının bu sebzenin yetiştirilmesi için oldukça elverişli olduğunu, ancak iç pazardaki düşük talep nedeniyle seri üretimin yaygınlaşmadığını aktarıyor