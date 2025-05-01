Tahvil piyasasındaki satışlar gün geçtikçe derinleşiyor. 19 Mart sonrası TL varlıklarda en belirgin satış yabancının Haziran 2023 sonrası en çok ilgi gösterdiği devlet tahvillerinde yaşandı. 19 Mart sonrası 8.6 milyar dolarlık satış görülen devlet tahvillerinde en uzun vadeli 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 35.36 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

YATIRIMCI SATTI VE ALMIYOR

Ancak ekonomistler ve yatırım stratejistleri gösterge tahvillerde 5 yıl vadede yüzde 40, 10 yıl vadede yüzde 35 seviyelerinde bile alıcı olmadığına dikkat çekiyor. Türkiye, ‘fahiş’ denebilecek düzeye ulaşan 10 yıllık devlet tahvili faizi ile Lübnan’dan sonra en yüksek faiz veren ülke oldu. 10 yıl vadeli sabit faizli devlet iç borçlanma senedinin (DİBS) ilk kez 2010 yılında ihraç edildiği hatırlatan finans uzmanı Prof. Dr. Hakkı Öztürk, rekor faiz seviyesine rağmen Türkiye’nin yabancı yatırımcıyı cezbedemediğini söyledi. Öztürk, “10 yıl TL devlet tahvili faizi yüzde 35.36 ile tarihindeki en yüksek seviyede. EM’de (gelişmekte olan ülkeler) yerel para cinsinden Lübnan’dan sonra en yüksek faiz. Yani kabaca bu tahvili alıp vade sonuna kadar tutarsanız her yıl yüzde 35.36 getiri var ama yabancı sattı ve almıyor. Yılbaşından beri yabancılar 5.1 milyar dolar DİBS satmış ve yabancı payı yüzde 7.8” dedi.