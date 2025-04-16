Skyscanner'ın 2025 yılına yönelik hazırladığı 'yürünerek gezilebilir şehirler' listesinde; hava kalitesi, suç oranı, yürüme yolları ve başlıca turistik noktalar arasındaki mesafeler gibi kriterler değerlendirildi. Listede Türkiye'den de bir şehir yer aldı.

CORDOBA

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan İspanyol şehri, tarihi merkeziyle 26 dakikada yürüyerek gezilebiliyor.

NAGASAKİ

Geçmişinde büyük acılar barındıran bu şehir, şimdilerde en düşük suç oranına sahip kentlerden biri. Ayrıca tüm ana cazibe merkezleri de yürüme mesafesinde.

HİROŞİMA

Külliyatında Nagasaki gibi acılar saklayan Hiroşima; Barış Anıtı ve lezzetli sokak yemekleriyle yürüyerek keşfetmesi kolay bir şehir olarak öne çıkıyor.

CALABRİA

Yaklaşık 25 dakikada yürüyerek gezilebilen bu küçük şehirde Rabarama Heykeli, sahil yolu ve antik dönem bronz heykellerin sergilendiği Museo Nazionale della Magna Grecia öne çıkan noktalar arasında yer alıyor.

MONTE CARLO

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Monako, özellikle Monte Carlo bölgesiyle yürüyüşe uygun bir şehir. Lüks mağazalar; yat limanı, kumarhaneler ve Prens'in Klasik Otomobil Koleksiyonu gibi turistik alanlar kısa bir yürüyüş rotasında gezilebiliyor. Ortalama 36 dakikada tüm ana noktalar keşfedilebiliyor.

TARTU

Estonya'nın ikinci büyük kenti olan Tartu; temiz havası, sakin atmosferi ve nehir kenarındaki yürüyüş yollarıyla dikkat çekiyor. Şehir; Estonya Ulusal Müzesi, Tartu Üniversitesi Botanik Bahçesi ve yeşil parklarıyla hem kültürel hem doğal bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

BOLZANO

İtalya'da; Alpler’in eteklerinde yer alan Bolzano, kayak ve doğa yürüyüşü için popüler Dolomitler’in giriş kapısı. Şehir merkezinde ise Arkeoloji Müzesi ve Santa Maria Maddalena Kilisesi gibi turistik noktalar yürüyerek gezilebiliyor. Şehir aynı zamanda Avrupa'nın en güvenli tatil destinasyonları arasında.

SARAY BOSNA

Osmanlı dönemine ait izleri hâlâ taşıyan Sarajevo, kompakt yapısı sayesinde 20 dakikada yürüyerek gezilebilen bir şehir. Baščaršija Çarşısı, şehir meydanı ve kafeteryalarıyla ünlü Sarajevo, kahve kültürüyle de turistlerin ilgisini çekiyor.

VİCTORİA

Kuzey Amerika'da yürünebilir şehir nadir bulunurken, Kanada'nın Vancouver Adası'ndaki Victoria şehri bir istisna olarak öne çıkıyor. 450'den fazla yürüyüş rotası, Kraliyet BC Müzesi ve Victoria mimarisi ile dikkat çeken şehir, İngiliz tarzı yapısıyla farklı bir deneyim sunuyor.

TÜRKİYE'DEN TEK ŞEHİR BURSA

Listenin Türkiye'den tek temsilcisi olan Bursa, yürüyerek gezilecek yerleriyle dikkat çekti. Skyscanner, kenti "Osmanlı mirası, canlı çarşıları ve doğal kaplıcalarıyla yürüyerek keşfedilmeye uygun" olarak tanımlıyor. Ulu Cami, Osman Gazi Türbesi ve tarihi Kapalıçarşı gibi başlıca noktalar yürüyerek bir saat içinde gezilebiliyor. Ziyaretçiler yürüyüşün ardından termal sularda dinlenmek için kaplıcalara uğrayabiliyor.