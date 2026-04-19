Kentsel gelişim, veri bilimi ve kamu yönetimi alanındaki uzmanlarca hazırlanan rapor, şehirlerin sadece teknolojik altyapısını değil; kriz yönetimi, entelektüel sermaye ve vatandaşın yaşam kalitesine yansıyan "bilişsel verimlilik" skorlarını analiz etti. Araştırma sonucunda Türkiye'den üç büyükşehir ilk 30 içerisinde yer alarak küresel bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE'DEN ÜÇ ŞEHİR DÜNYA LİSTESİNDE

Türkiye’nin kentsel gelişim ve bilişsel başarı kategorilerinde gösterdiği performans, uluslararası endekste geniş yer buldu. İşte dünyanın en zeki şehirleri sıralamasında yer alan ilk 30 merkez:

Zürih (İsviçre)

Singapur (Singapur)

Seul (Güney Kore)

Oslo (Norveç)

Canberra (Avustralya)

Cenevre (İsviçre)

Londra (İngiltere)

Kopenhag (Danimarka)

Abu Dabi (BAE)

Helsinki (Finlandiya)

Taipei (Tayvan)

Amsterdam (Hollanda)

Münih (Almanya)

New York (ABD)

15. Eskişehir (Türkiye)

Stockholm (İsveç)

Hong Kong (Çin ÖİB)

Berlin (Almanya)

19. Ankara (Türkiye)

Tokyo (Japonya)

Tel Aviv (İsrail)

Paris (Fransa)

Toronto (Kanada)

24. İstanbul (Türkiye)

Boston (ABD)

Barcelona (İspanya)

Sidney (Avustralya)

Şanghay (Çin)

Viyana (Avusturya)

Dubai (BAE)

ESKİŞEHİR'İN BAŞARISINDAKİ KRİTİK FAKTÖRLER

Eskişehir, özellikle "öğrenci odaklı kentsel yapı ve bilişsel başarı" kategorisinde en yüksek puanları alan şehirlerden biri oldu. Bünyesindeki üç büyük üniversite ile genç ve teknolojiye hızlı adapte olan bir nüfusa sahip olması, kentin küresel devleri geride bırakmasını sağladı. Ayrıca Porsuk Çayı dönüşümü, yayalaştırılmış sokaklar ve kriz anlarındaki bürokratik çeviklik, araştırmacılar tarafından "başarılı kentsel dönüşüm" modeli olarak tanımlandı.

Kentteki bu başarı ulusal verilerle de desteklendi. Zeka Testi Merkezi'nin 1,2 milyon katılımcıyla yaptığı IQ araştırmasında da Eskişehir, 105,20 puanla Türkiye'nin bilişsel performansı en yüksek ili olarak tescillendi.

ANKARA VE İSTANBUL KRİZ YÖNETİMİYLE ÖNE ÇIKTI

Listenin 19. sırasında yer alan Ankara, akademik birikimi ve savunma sanayii üzerinden geliştirdiği teknolojik altyapısı ile dikkat çekti. Başkentin kriz anlarında ürettiği pratik çözümler puanını yükselten temel unsur oldu.

sıradaki İstanbul ise devasa nüfus yoğunluğuna rağmen akıllı ulaşım sistemleri ve finansal teknoloji ekosistemindeki gücüyle listede kendine yer buldu. İstanbul'un dijitalleşme hızı, uzmanlarca "hızlı adaptasyon kapasitesi" olarak değerlendirildi.