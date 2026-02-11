Bilim dünyası tarafından hazırlanan ve 2025 yılı verilerini temel alan "Dünyanın En Zeki Şehirleri" araştırmasının sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Şehirlerin sadece bireysel IQ ortalamalarını değil; dijital altyapı gücü, kriz yönetim becerileri ve entelektüel sermaye gibi çok boyutlu kriterleri kapsayan rapor, küresel ölçekte bilişsel başarının yeni haritasını çıkardı.
ZİRVE AVRUPA VE ASYA ARASINDA PAYLAŞILDI
Araştırma sonuçlarına göre, yüksek teknoloji entegrasyonu ile yaşam kalitesini optimize eden metropoller listenin ilk sıralarını domine etti. İsviçre'nin Zürih kenti listenin zirvesinde yer alırken, onu teknoloji devi Singapur ve Güney Kore’nin başkenti Seul takip etti. Bu şehirlerin özellikle kentsel sorunlara inovatif çözümler üretme kapasiteleri, "akıllı şehir" kriterlerinde tam not almalarını sağladı.
TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR ÖN PLANA ÇIKTI
2025 raporunun en dikkat çekenlerden biri Türkiye’den üç şehrin dünya sıralamasında ilk 30’a girmesi oldu. Bilişsel başarı ve öğrenci odaklı kentsel yapılarıyla öne çıkan şehirlerimizin sıralamadaki yerleri şu şekilde:
- Eskişehir (15. Sıra): Listeye 15. sıradan dahil olan Eskişehir; yoğun öğrenci popülasyonu, kültürel dinamizmi ve başarılı kentsel dönüşüm projeleriyle birçok global başkenti geride bıraktı.
- Ankara (19. Sıra): Türkiye'nin başkenti Ankara, akademik birikimi ve kriz anlarında sergilediği pratik çözüm üretme kabiliyetiyle listenin 19. basamağında yer aldı.
- İstanbul (24. Sıra): Jeopolitik ve kültürel kavşak noktası olan İstanbul, dijitalleşme hızı ve dinamik yapısıyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak ön plana çıktı.
İŞTE DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ
1- Zürih, İsviçre
2- Singapur
3- Seul, Güney Kore
4- Oslo, Norveç
5- Canberra, Avustralya
6- Cenevre, İsviçre
7- Londra, İngiltere
8- Kopenhag, Danimarka
9- Abu Dabi, BAE
10- Helsinki, Finlandiya
11- Taipei, Tayvan
12- Amsterdam, Hollanda
13- Münih, Almanya
14- New York, ABD
15- Eskişehir, Türkiye
16- Stockholm, İsviçre
17- Hong Kong
18- Berlin, Almanya
19- Ankara, Türkiye
20- Tokyo, Japonya
21- Tel Aviv, İsrail
22- Paris, Fransa
23- Toronto, Kanada
24- İstanbul, Türkiye
25- Boston, ABD
26- Barselona, İspanya
27- Sidney, Avustralya
28- Şanghay, Çin
29- Viyana, Avusturya
30- Dubai, BAE