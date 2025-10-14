CEOWORLD Magazine tarafından düzenlenen rapor, özellikle Asya-Pasifik ülkelerinin küresel ortalamayı açık farkla geçtiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu ülkelerde çocukların erken yaşta bilim ve matematikle tanıştırıldığını, eğitim sistemlerinin ise problem çözme, ekip çalışması ve yaratıcılık temelleri üzerine kurulu olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, Asya ülkelerinin çoğunluğunda uygulanan sistemin faydalarını "STEM temelli eğitim sadece akademik başarı değil, geleceğin ekonomilerine yön verecek düşünme becerilerini de geliştiriyor" şeklinde özetliyor.

AVRUPA ÜLKELERİ İLK 10'UN SON SIRALARINI PAYLAŞTI

Avrupa ülkeleri arasında ise Finlandiya ve Almanya gibi eğitimde kalite odaklı ülkeler listeye girmeyi başardı. Bir dönem dünyanın en zeki ülkeleri arasında gösterilen Macaristan ise ilk 10'da yer alamadı. Son yıllarda özellikle Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi ülkelerin dijital eğitim reformları ve teknoloji yatırımlarıyla yarattığı farkların rakamlara da yansıması dikkat çekti.

CEOWORLD verilerine göre en zeki toplumlar aynı zamanda en yenilikçi ekonomilerin de sahibi. Japonya'nın 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğü disiplinli eğitim politikaları, Tayvan'ın teknolojiye dayalı kalkınma modeli ve Singapur'un akademik mükemmeliyet vizyonu, bu başarıların tesadüf olmadığını gösteriyor.

Öte yandan Türkiye'nin; Makao, Kamboçya, Vanuatu, Yeni Kaledonya, Myanmar vb... gibi birçoğu sömürge ülkesi olan toplulukların gerisinde kalması ise ülkemizdeki eğitim sistemi üzerine derin düşüncelere gark etti...

İŞTE DÜNYANIN EN ZEKİ ÜLKELERİ

İşte IQ ortalamalarına göre dünyanın en zeki 100 ülkesi: