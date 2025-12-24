Araştırmaya göre İsviçre, 100 üzerinden 92,02 puan alarak dünyanın en zeki ülkesi oldu. Ülkede 1.099 Nobel ödülü adaylığı bulunduğu belirtildi. Ortalama IQ seviyesi 99,24 olarak ölçülürken, yetişkin nüfusun yüzde 40,02’sinin lisans, yüzde 18,05’inin ise en az yüksek lisans mezunu olduğu kaydedildi.

BİRLEŞİK KRALLIK İKİNCİ SIRADA

Listede ikinci sırayı 89,4 puanla Birleşik Krallık aldı. Ülkede 2.393 Nobel ödülü adaylığı bulunduğu ifade edildi. Yetişkin nüfusun yüzde 39,59’unun lisans, yüzde 14,37’sinin ise yüksek lisans mezunu olduğu açıklandı. Ortalama IQ seviyesi 99,12 olarak hesaplandı.

ABD ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Amerika Birleşik Devletleri, 89,18 puanla üçüncü sıraya yerleşti. ABD, 5.717 Nobel ödülü adaylığıyla bu alanda listenin zirvesinde yer aldı. Ülkede nüfusun yüzde 38,57’sinin lisans, yüzde 14,79’unun yüksek lisans mezunu olduğu belirtildi. Ortalama IQ seviyesi ise 97,43 olarak ölçüldü.

AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

Araştırmada Hollanda 87,3 puanla dördüncü, Belçika ise 86,58 puanla beşinci sırada yer aldı. Hollanda’nın ortalama IQ seviyesi 100,74 olarak kaydedildi. Finlandiya ise 101,20 ortalama IQ ile listedeki en yüksek değere sahip ülke oldu. Polonya, yüzde 22,31 ile yüksek lisans mezuniyet oranı en yüksek ülke olarak öne çıktı.

UZMANDAN DEĞERLENDİRME

World of Card Games’in kurucusu Holger Sindbaek, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, sıralamanın ülkelerin uzun vadeli eğitim ve araştırma yatırımlarının bir yansıması olduğunu ifade etti. Sindbaek, İsviçre’nin başarısının, nüfus olarak küçük ülkelerin de kalite odaklı politikalarla küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturabildiğini gösterdiğini belirtti.

DÜNYANIN EN ZEKİ 10 ÜLKESİ

Araştırmaya göre dünyanın en zeki ülkeleri şu şekilde sıralandı: