Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu kez iklim değişikliğine karşı akıllara durgunluk veren bir öneriyle gündemde: “Güneş’in önünü kapatma projesi.” Musk, kendi sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, küresel ısınmayı yavaşlatmak için Güneş ışınlarını kontrol edecek yapay zekâ destekli uydular göndermeyi planladığını duyurdu.

DÜNYANIN BUZ TOPUNA DÖNÜŞME RİSKİ VAR

Musk’ın vizyonuna göre, Güneş enerjisiyle çalışan binlerce küçük uydu Dünya yörüngesinde yapay bir kalkan oluşturacak. Bu uydular, gezegenimize ulaşan ışık miktarını hassas biçimde ayarlayarak, küresel sıcaklık artışını sınırlayacak.

Musk, “Küresel ısınmayı önlemek ya da aşırı soğumayı engellemek için yalnızca küçük ayarlamalara ihtiyacımız olacak,” diyerek projenin detaylarını paylaştı. Ancak aynı paylaşımında, “Güneş ışınlarını fazla engellersek Dünya bir buz topuna dönüşebilir,” sözleriyle de riskin farkında olduğunu ima etti.

BİLİM İNSANLARI "ÇOK TEHLİKELİ" DEDİ

Elon Musk’ın “gökyüzü mühendisliği” planı, bilim dünyasında endişe yarattı. Berlin Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi’nden iklim uzmanı Lili Fuhr, projenin “spekülatif ve tehlikeli” olduğunu vurguladı.

Fuhr, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Güneş mühendisliği öngörülemezdir ve kırılgan iklim sistemimizi altüst edebilir. Böyle bir proje, milyarlarca insanın yaşamını ve haklarını tehdit eder,” dedi. Ayrıca, “Bir gün bu proje hayata geçirilirse, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabilir. Uyduların durdurulması mümkün olmaz ve bu da ani sıcaklık artışları ya da küresel soğuma riskini tetikleyebilir,” uyarısında bulundu.

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Musk’ın açıklaması kısa sürede X’te milyonlarca etkileşim aldı. Kimileri projeyi “insanlığın son umudu” olarak görürken, kimileri “deli bir fikrin yeni versiyonu” diye yorumladı.

Bilim çevreleri, “Güneş’i kısmen engellemek” fikrinin teknolojik olarak büyüleyici olsa da etik, ekolojik ve jeopolitik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

BEDELİ AĞIR OLABİLİR

Musk, yapay zekânın uyduların ışık kontrolünü yöneteceğini söylese de sistemin nasıl çalışacağı, olası hatalara nasıl tepki vereceği veya mevsimsel dengenin nasıl korunacağı hâlâ bilinmiyor. Uzmanlara göre, “küresel ısınmayı dondurma” fikri kulağa cazip gelse de, doğanın dengesine müdahale etmenin bedeli insanlığın ödeyemeyeceği kadar ağır olabilir.