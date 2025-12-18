SpaceX ve Tesla’nın CEO'su Elon Musk, maneviyata yöneldiğini açıkladı. Geçmişte ateist olan Musk, artık böyle düşünmediğini yaratıcıya inandığını ifade etti.

Daha önce hiçbir dini inanca sahip olmadığını dile getiren Musk, salı günü katıldığı bir podcast programında evrenin bir kaynağı olduğuna inandığını belirterek, "Tanrı yaratıcıdır" ifadesini kullandı. İnsanların bu kavram için farklı tanımlar kullandığını söyleyen Musk, "Bu evrenin bir şeyden doğduğuna inanıyorum. İnsanların Tanrı için farklı etiketleri var" dedi.

MUSK MANEVİYATA YÖNELDİ

Stephen Miller'ın eşi Katie Miller'ın sunduğu podcast'te konuşan milyarder iş insanının bu sözleri, daha önce kendisini agnostik olarak tanımlayan Musk’ın inanç dünyasında önemli bir değişim yaşandığını ortaya koydu.

VİDEO OYUNUNA BENZETTİ

Açıklamalarıyla tartışma yaratabilecek söylemler de bulunan Musk, evrenin bir tür devasa bilgisayar simülasyonu olabileceğini öne sürdü. Musk ayrıca insan yaşamının da "birinin oynadığı video oyununun parçası" olabileceği ihtimalini dile getirdi.

Teknoloji ve bilimle ilgili sıra dışı fikirleriyle sık sık gündeme gelen Elon Musk’ın bu açıklamaları, sosyal medyada yankı uyandırdı.