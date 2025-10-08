İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester United, aldığı sonuçlarla kötü gidişatın önüne geçemezken bir yandan da saha dışı sorunlarla mücadele ediyor.

The Athletic’in haberine göre, bir dönem dünyanın en zengin kulübü olan Manchester United akademisinde ciddi yönetim ve altyapı sorunları yaşanıyor.

Eski şaşalı günlerinden uzakta olan İngiliz devi, altyapıya para aktarmakta zorlanıyor. Söz konusu haberin detayında 21 yaş altı ve 18 yaş altı takımlarının yenilenen antrenman kompleksine dahil edilmesine dair herhangi bir plan bulunmuyor. Bu nedenle genç oyuncular, antrenmanlarını otoparkta bulunan geçici kulübelerde sürdürmek zorunda kalıyor.

FORMA VE TEMİZLİK YOK

Haberin detayları ise yaşanan tablonun ne kadar ciddi olduğunu farklı bir açıdan gözler önüne serdi. Tesislerde hijyen ve bakım sorunlarının da ciddi boyutlara ulaştığı aktarılırken tuvaletlerin düzenli olarak temizlenmediği, çöp kutularının boşaltılmadığı ve saha çevresinin çöplerle dolu olduğu iddia edildi.

Temizliğin yanı sıra kulüp eşofmanlarını giyen akademi koçları, hatta teknik direktör Ruben Amorim ve ekibinin dahil olmak üzere herkesin kendi formalarını ve antrenman kıyafetlerini kendilerinin yıkamak zorunda kaldığı öne sürüldü.

YETERLİ MALZEME KALMADI

Manchester United yönetimi, altyapılara malzeme tedariki dahi sağlayamıyor. Manchester United U13 takımının Everton karşısında oynadığı maçta United’ın yeterli çorap ve şortu bulunmadığı için Everton’dan ödünç kıyafet istediği, bazı United oyuncularının sahaya Everton armalı ürünlerle çıktığı belirtildi.

Bu iddialar, Manchester United’ın yıllardır övülen akademi sistemine gölge düşürürken, taraftarlar ve futbol kamuoyu kulüp yönetiminden acil bir açıklama bekliyor. İngilizler, başarılara alışmış bir kulübün bu durumlara düşmesinin en büyük nedeni olarak yıllardır Manchester United yönetiminde bulunan Glazer ailesini gösteriyor..