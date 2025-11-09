Blik'in haberine göre en fazla finansal kaynağa sahip üç bölge sırasıyla Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu.

- Çin: 47 trilyon dolar,

- AB: 22,3 trilyon dolar,

- ABD: 22,2 trilyon dolar olarak duyuruldu.

Bu üç ekonomi, küresel finans piyasasının büyük bölümünü kontrol ediyor. Uzmanlara göre Çin, son yıllarda ekonomisini ve bankacılık sistemini hızla büyütmesi sayesinde zirvede yer aldı. Avrupa ve ABD'de de parasal büyüme devam ediyor ancak artış hızı Çin'e göre daha yavaş.

PARANIN REKOR ARTIŞININ NEDENLERİ

Analistlere göre, dünya para arzındaki bu rekor artışın birkaç nedeni var:

- COVID-19 pandemisi sonrası toparlanma: Ülkeler ekonomilerini canlandırmak için piyasaya büyük miktarda para sürdü.

- Merkez bankalarının politikaları: Birçok ülke, piyasada likiditeyi korumak için "parasal genişleme" politikaları uyguladı.

- Artan yatırım ve ticaret hacmi: Küresel ölçekte büyüyen finansal işlemler, para dolaşımını daha da hızlandırdı.

UZMANLARDAN 'RİSK' UYARISI

Ekonomistler, para arzındaki bu tarihi artışın beraberinde bazı riskler getirdiğine dikkat çekiyor.

Aşırı likiditenin, varlık balonlarına, finansal dengesizliklere ve küresel enflasyonun tırmanmasına yol açabileceği belirtiliyor.