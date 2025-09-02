Türkiye'nin 'milli takımlar' bazında en başarılı olduğu kadın voleybolunda Filenin Sultanları, 2015 FIVB Dünya Şampiyonası'na da hızlı başladı.



Dün Tayland'da oynana karşılaşmada Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakiplerine gövde gösterisinde bulunurken, karşılaşmayı milyonlarca kullanıcı televizyon ve internet üzerinden takip etti.





POPÜLERLİK ARTTI, ÜCRETLER YÜKSELDİ



Son yıllarda futbol ve basketbolun yanına eklenen voleybol, artan izlenme oranlarıyla çok sayıda sponsoru üzerine çekerken, bu durum oyuncuların ücretlerinde de ciddi bir artış yaşanmasına neden oldu.



Hem forma giydikleri takımlardan hem de sosyal medya üzerinden yaptıkları iş birliklerinden milyonlarca dolarlık gelir elde eden sporcuların listesini derleyen Rich Verse, dünyanın en zengin voleybolcularını sıraladı.

Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri ise şu şekilde:

İŞTE EN ÇOK KAZANANLAR

1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar

2) JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar

3) GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar

4) THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar

5) PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar

6) YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar

7) FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar

8) KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar

9) BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar

10) SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar

11) SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar

12) NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar

13) EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar



14) ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar



15) JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar