Dünyanın en zenginleri sıralamasında ikinci sıradaki isim değişti. Google’ın kurucu ortağı Larry Page, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison’ı geçerek listenin ikinci basamağına yükseldi.

Forbes verilerine göre, Page’in serveti Pazartesi günü tek bir günde 8,7 milyar dolar artış göstererek yaklaşık 255 milyar dolara ulaştı. Son beş yılda serveti dört kattan fazla artan Page, bugün itibarıyla 261 milyar dolara yaklaşmış durumda.

Bu yükselişle Page, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 238,5 milyar dolarlık servetini ve Google’ı birlikte kurduğu Sergey Brin’in 241,9 milyar dolarlık servetini de geride bırakmış oldu. Listenin zirvesinde ise Tesla CEO’su Elon Musk, 475,5 milyar dolarlık servetiyle liderliğini sürdürüyor.