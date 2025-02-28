ABD Adalet Bakanlığı, özel uçağıyla zengin insanlara özel adasında çocuklarla fuhuş yapma imkanı sunan Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri Perşembe günü küçük bir grup muhafazakar internet fenomeni ve siyasetçiye sunduğunu duyurdu.

Belgelerin daha geniş bir şekilde basına dağıtılıp dağıtılmayacağı ya da kamuya açık hale getirilip getirilmeyeceği belli değil.

Başkan Donald Trump, ikinci döneminin başlarında bir başkanlık kararnamesi imzalayarak bu dosyaların yanı sıra suikaste uğrayan ABD Başkanı John F. Kennedy, ölen Başkan'ın kardeşi Robert F. Kennedy ve insan hakları aktivist ve avukat Martin Luther King Jr. suikastına ilişkin gizli belgelerin yayımlanmasını emretmişti.

Beyaz Saray’dan belgeleri alan kişiler, üzerinde “Epstein Dosyaları: Aşama 1” yazılı klasörlerle fotoğraf çektirdi. Adalet Bakanı Pam Bondi, gün içinde belgelerin yayımlanacağını belirtti ve içerikte yer alan bazı bilgilerin “insanları hasta edecek” kadar rahatsız edici olduğunu söyledi.

Hükümet şeffaflığı üzerine çalışan bir görev gücüne liderlik eden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, ekibinin bu belgeleri görmediğini belirtti.

Hükümetin dosyaları sınırlı bir grupla paylaşmasını eleştirerek, kamuoyuna daha kapsamlı bilgi sunulmasını talep etti.

BELGEDE YENİ BİR BİLGİ YOK

New York Post tarafından yayımlanan bir haberde belgelerin yalnızca Epstein’in telefon rehberinden ibaret olduğu iddia edildi.

Luna, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Belgelerin sadece Epstein’in telefon rehberi olduğu ortaya çıktı. Amerikalıların talep ettiği bilgi bu değil. Eski bilgileri basına sızdırmak yerine bize gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi verin” ifadelerini kullandı.

Çocukları özel adasında zengin kişilere cinsel istismar için servis eden Jeffrey Epstein, tutuklandıktan sonra hücresinde şüpheli bir şekilde öldü. Ölümü, intihar olarak kayıtlara geçti. Epstein'in Sevgilisi Ghislaine Maxwell, aynı suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni yayımlanan dosyaların Epstein’in "Lolita Express" isimli özel uçağının uçuş kayıtlarını ve bağlantılı isimlerin listesini içerdiği belirtiliyor. Ancak belgelerde adı geçen kişilerin bu suça karıştığına dair kesin bir kanıt olmadığı vurgulanıyor.

Daha önce yayımlanan belgelerde Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, Prens Andrew, Stephen Hawking, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, Cate Blanchett, David Copperfield ve George Lucas gibi siyasi ve kültürel figürlerin isimleri yer almıştı.