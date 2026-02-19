Dünya genelinde turizm sektörü; mimari sınırlar, doğal oluşumlar ve tarihi miraslar üzerinden şekillenen yeni rekorlara ev sahipliği yapıyor. Devasa mühendislik projelerinden binlerce yıllık arkeolojik buluntulara kadar uzanan bu listede, Türkiye sahip olduğu tarihi derinlikle stratejik bir noktada yer alıyor.

DÜNYANIN EN GENİŞ SICAK SU KAYNAĞI

Yeni Zelanda’nın Waimangu Volkanik Vadisi’nde yer alan "Frying Pan Lake", 38 bin metrekareyi aşan yüzey alanıyla dünyanın en büyük sıcak su kaynağı olarak tescil edilmiş durumda. 1886 yılındaki volkanik patlamanın ardından oluşan göl, asidik yapısı ve 50-60 derece arasındaki sıcaklığıyla doğrudan erişime kapalı tutulmakta, gözlemler genellikle hava yoluyla gerçekleştiriliyor.

SANATIN ZİRVESİ LOUVRE MÜZESİ

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi, 2024 yılında ağırladığı 8,7 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi unvanını koruyor. 35 binin üzerinde esere ev sahipliği yapan kurum, aşırı yoğunluğu yönetebilmek amacıyla günlük ziyaretçi sayısını 30 bin kişiyle sınırlandırarak randevulu sisteme geçiş yapmıştır.

YÜKSEKLİK VE HIZ REKORLARI

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 828 metrelik Burj Khalifa "dünyanın en yüksek binası" unvanını sürdürürken; eğlence sektöründe rekor, Suudi Arabistan’a taşınmıştır. 31 Aralık 2025’te faaliyete geçen "Falcons Flight" isimli hız treni, saatte 250 kilometre hıza ulaşarak bu alandaki tüm rekorları yenilemiştir.

KONAKLAMADA İKİ UÇ NOKTA

Turizmde konaklama kapasiteleri, devasa kompleksler ile minimal yapılar arasında büyük bir çeşitlilik sunuyor:

- Malezya’daki "First World Hotel", 7 bin 351 odasıyla dünyanın en büyük oteli konumunda.

- Almanya’nın Amberg kasabasında bulunan "Eh’häusl Hotel", sadece 2,5 metre genişliğinde ve 16 metrekarelik kullanım alanıyla dünyanın en küçük oteli olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

TÜRKİYE'DEN GÖBEKLİTEPE LİSTEDE

Listenin en köklü ve tarihi değiştiren rekoru Türkiye’den geldi. Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe, yaklaşık 11 bin yıl öncesine tarihlenen yapısıyla dünyanın bilinen en eski anıtsal yapısı ve tapınak merkezi olarak kabul ediliyor. Tarım toplumuna geçişten dahi önce inşa edilen bu devasa dikilitaşlar, insanlık tarihinin sosyolojik ve dini gelişimine dair ezberleri bozan en önemli arkeolojik keşif olarak literatürdeki yerini koruyor.

DİJİTAL ÇAĞIN YENİ SİMGESİ

Eğlence teknolojilerinde ise ABD’nin Las Vegas şehrinde inşa edilen "Sphere", 54 bin metrekarelik LED ekran yüzeyiyle dünyanın en büyük video ekranına sahip yapısıdır. 1,2 milyon LED modülünden oluşan bu devasa küre, uzaydan görülebilen parlaklığı ve 16K çözünürlüklü iç ekranıyla modern mühendisliğin ulaştığı son nokta olarak tanımlanıyor.