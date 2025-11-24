Hint Okyanusu’nda yer alan Réunion Adası, Maldivler kadar büyüleyici güzelliğine rağmen hâlâ dünya turizminin radarına girmemiş gizli bir cennet olarak öne çıkıyor. Fransa’ya bağlı tropik ada, Business Insider tarafından “dünyanın gözden kaçan en etkileyici adalarından biri” seçildi. Madagaskar’ın doğusunda yer alan Réunion; beyaz kumlu plajları, mercan resifleri, yağmur ormanları ve aktif yanardağıyla ziyaretçilerine nefes kesen manzaralar sunuyor. Uzmanlar adayı “Maldivler’e mükemmel bir alternatif” olarak değerlendiriyor.

MACERA ARAYANLARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Reunion; şnorkelle dalış, trekking, yamaç paraşütü, rafting ve balina izleme gibi onlarca aktiviteyle macera tutkunlarının hızla ilgisini çekmeye başladı. Adanın en ünlü noktalarından Hermitage Plajı, doğal lagünüyle şnorkelcilerin gözdesi. 873 bin kişinin yaşadığı adada Creole kültürü hakim. Yerel mutfağın en sevilen lezzetleri arasında carry, rougail ve çeşitli deniz ürünleri bulunuyor.

ULAŞIMI ZOR DEĞİL

Türkiye’den direkt uçuş olmasa da Avrupa üzerinden aktarmalı şekilde adaya rahatlıkla gidilebiliyor. Konaklama seçenekleri ise pansiyonlardan lüks tatil villalarına kadar oldukça geniş.

Doğasıyla, kültürüyle ve keşfedilmemiş atmosferiyle Réunion Adası, son dönemde adını duyan herkesin görmek istediği yeni tatil rotası haline geliyor.