Rus heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme ABD'nin Alaska eyaletinde yapılıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın Alaska'da gerçekleştirecekleri zirve öncesinde SSCB yazılı kazak giymesiyle dikkat çekti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME OLMAYACAK

İki liderin birebir olarak planlanan görüşmesi baş başa olmayacak. Zirvede iki liderin yanında ikişer kişi olacak. ABD Başkanı Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Rubio ve Özel Temsilci Wıtkoff eşlik edecek. Putin'e ise Dışişleri Bakanı Lavrov ve Uşakov eşlik edecek.

'HIZLI BİR ATEŞKES İSTİYORUM'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, “Bu zirvenin başarılı sayılması için ne olması gerekir?” sorusuna, “Bunu size söyleyemem, bilmiyorum. Kesinleşmiş bir şey yok. Bazı şeyler istiyorum. Hızlı bir ateşkes görmek istiyorum... Bugün olmazsa mutlu olmayacağım” yanıtını verdi.

KIRMIZI HALIYLA KARŞILANDI

Görüşme için uçakla Alaska'ya gelen liderler için kırmızı halı serildi. Trump, Putin'i kırmızı halıda karşıladı.

F-35'LERLE KARŞILADI

ABD Başkanı Trump’ın Rusya Lideri Putin’i karşıladığı sırada ABD ordusu Alaska semalarında B-2A Spirit ve ona eşlik eden 4 adet F-35 Lightning II uçurdu. Putin savaş uçaklarını bir süre izledi.

AYNI ARACA BİNDİLER

Gülüşmelerle basına poz veren iki lider ardından aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı binaya doğru hareket etti.

SİVİL ÖLÜMLERİ SORULDU

Basına ilk görüntü verildiği esnada kameraların arkasından Putin'e 'Başkan Putin sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?' şeklindeki soruya ise Putin, soruyu anlamadığını ifade eden bir hareket yaptı.

GÖRÜŞME BAŞLADI

İki lider arasındaki Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere çeşitli konuların konuşulacağı tarihi zirve başladı. Görüşmeye dair ilk fotoğraflar da basına yansıdı.