ABD Başkanı Donald Trump, dün Türkiye saatiyle 19.00 sıralarında Maduro'nun ABD'ye getirilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bir gazetecinin Maduro'nun düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüşmesine ilişkin soruya Trump, "(Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) ile çok iyi bir ilişkim var, bir problem olmayacak. Petrole sahip olacaklar, insanların petrole sahip olmasına izin vereceğiz." dedi.

"MADURO VE EŞİNİ DERHAL SERBEST BIRAKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, "3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini zorla yakalayıp ülkeden çıkardığı bildirildi. Birçok ülkenin hükümeti buna karşı çıktı. Çin'in yorumu nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çin, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini zorla yakalayıp ülkeden çıkarmasından dolayı büyük endişe duymaktadır.

ABD'nin bu hamlesi, uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerdeki temel normların ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin açık bir ihlalidir.

Çin, ABD'yi Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini sağlamaya, onları derhal serbest bırakmaya, Venezuela hükümetini devirme girişimlerini durdurmaya ve sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırmaktadır."