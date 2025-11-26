Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek.

Türkiye ziyaretinde Papa'ya, Patrik Bartholomeos da eşlik edecek. İkili, 28 Kasım'da İznik'e gelip, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak.

Papa'nın ziyareti öncesi, ilçede güvenlik önlemleri de artırıldı.

Polis ekipleri, ilçe genelindeki huzur ve güven uygulamalarını yoğunlaştırdı.

KİMLİK, PLAKA VE SÜRÜCÜ BELGELERİ İNCELENİYOR

Kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak kimlik, plaka ve sürücü belgeleri incelendi. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya devriyeleri de artırılırken, parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel kontroller yapılıyor.

Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulaması yapılırken, sürücü ve yolculara da bilgilendirmelerde bulunuluyor.

İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için farklı noktalarda eş zamanlı denetimlerin süreceği belirtildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Ruhani lider 27 Kasım’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek.

SULTANAHMET CAMİSİ’Nİ ZİYARET EDECEK

28 Kasım’da İstanbul’a dönen Papa 14. Leo, piskoposlarla kapalı bir toplantı gerçekleştirecek.

Cumartesi sabahı ise seleflerinin geleneğini sürdürerek Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek.

Papa’nın İstanbul’daki bir diğer durağı Fener Rum Patrikhanesi olacak.

Burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelecek olan Leo, görüşmenin ardından ortak bildiriyi imzalayacak.

Aynı gün binlerce kişinin katılımının beklendiği ayin için Volkswagen Arena’ya geçecek olan Papa Leo, töreni bizzat yönetecek.