ABD’de kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne yönelik önemli bir adım atıldı. Eski Başkan Donald Trump’ın liderliğindeki yönetim, Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI ile yeni bir ortaklığa gitti. Beyaz Saray’a bağlı Genel Hizmetler İdaresi (GSA), federal iş süreçlerinde verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla, Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketinin gelişmiş yapay zekâ modellerini kamu kurumlarının hizmetine sundu.

Yeni anlaşma kapsamında, federal kurumlar Musk’ın geliştirdiği Grok ve Grok 4 Fast isimli yapay zekâ sohbet botlarına erişim sağlayabilecek. Ortaklık, Mart 2027’ye kadar geçerli olacak.

MUSK: "DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK OLACAĞIZ"

Fox News'in haberine göre, Anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan xAI CEO’su Elon Musk, “xAI, dünyadaki en güçlü yapay zekâ altyapısı ve en gelişmiş modellerine sahip. Başkan Trump ve yönetimi sayesinde bu teknolojiyi artık kamu yararına sunuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Musk, “ABD hükümeti bu iş birliğiyle daha hızlı inovasyon yapabilecek, görevlerini daha etkili yerine getirebilecek,” diyerek kamu hizmetlerinde yapay zekâ dönüşümünün hızlanacağını belirtti.

GERİLİM YERİNİ İŞ BİRLİĞİNE BIRAKTI

Elon Musk ve Donald Trump, geçmişte sosyal medya üzerinden yaşadıkları sert tartışmalarla gündeme gelmişti. Ancak geçtiğimiz hafta Arizona’daki Charlie Kirk anma töreninde yan yana görüntülenmeleri, aralarındaki buzların eridiği şeklinde yorumlandı.

Trump, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Elon gelip merhaba dedi. Biraz sohbet ettik. Hoş bir andı,” diyerek diyaloğun yeniden kurulduğunu doğruladı.

GSA Federal Satın Alma Hizmetleri Komiseri Josh Gruenbaum, iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

“Yapay zekâ modellerine geniş çaplı erişim, Başkan Trump’ın Çin ve Avrupa’ya karşı teknolojik üstünlük sağlama hedefiyle örtüşüyor. Aynı zamanda vergi mükelleflerinin hak ettiği, verimli ve hesap verebilir bir kamu hizmeti sunmanın da anahtarıdır.”

Anlaşma kapsamında xAI mühendisleri, Grok sisteminin federal kurumlarda hızla benimsenmesini sağlamak için teknik destek verecek. GSA geçtiğimiz ay, yapay zekânın tüm devlet dairelerine yaygın biçimde uygulanmasına yönelik bir dijital araç seti de duyurmuştu.

Uzmanlara göre, bu gelişme yalnızca teknoloji alanında değil, siyasi açıdan da dikkat çekici. Kamuoyunda Trump ve Musk’ın yeniden yakınlaşması, önümüzdeki seçim süreci ve teknoloji politikalarının geleceği açısından önem taşıyor.

xAI ile yapılan bu ortaklık, Trump yönetiminin yapay zekâyı yalnızca bir teknolojik yatırım olarak değil, aynı zamanda ulusal rekabet gücünü artırma aracı olarak gördüğünün de göstergesi.