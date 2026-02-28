ABD ve İsrail’in İran’a yönelik koordineli hava ve füze saldırıları küresel jeopolitiği yeni bir kırılma noktasına taşıdı. Nükleer müzakerelerin gölgesinde gerçekleşen operasyon sonrası İran yönetimi sert açıklamalar yaparken, bölgesel tansiyonun hızla yükselmesi finansal piyasalarda da deprem etkisi yaratmaya hazırlanıyor.

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Pazartesi sabahı küresel piyasalarda güçlü bir “riskten kaçış” fiyatlaması görülebileceğini belirterek yatırımcıları volatiliteye karşı uyardı.

Küresel Borsalarda Satış Baskısı

Eryılmaz’a göre haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarından başlayarak ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satış baskısı görülebilir. Özellikle bankacılık ve teknoloji hisselerinde zayıflık öne çıkabilir.

Jeopolitik şok dönemlerinde yatırımcıların riskli varlıklardan çıkış yaptığına dikkat çeken Eryılmaz, savunma sanayi ve enerji şirketlerinin ise pozitif ayrışabileceğini ifade etti.

Güvenli Limanlara Koşuş: Altın, Dolar ve Tahviller

Artan belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi bekleniyor.

•Altın ve gümüşte yükseliş potansiyeli

•ABD 10 yıllık tahvillerine talep artışı ve faizlerde gerileme

•Japon yeni ve İsviçre frangında değer kazanımı

•Dolar endeksinde güçlenme

Eryılmaz, volatilite göstergesi olarak bilinen CBOE Volatility Index (VIX)’te sert yükseliş görülebileceğini belirtti.

Petrol Fiyatlarında Kritik Eşik

En sert fiyatlamanın enerji tarafında yaşanabileceğini vurgulayan Eryılmaz, İran’ın küresel petrol arzındaki stratejik rolüne dikkat çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin risk altında olmasının fiyatları yukarı itebileceğini söyledi.

Brent petrol fiyatlarının çatışmanın uzaması halinde 80–100 dolar bandını test edebileceğini belirten Eryılmaz, bunun küresel enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekebileceğini ifade etti.

Gelişen Ülkeler Baskı Altında

Artan jeopolitik riskin gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratabileceğini belirten Eryılmaz, doların güçlenmesinin sermaye akımlarını da etkileyebileceğini söyledi.

Kısa vadede döviz ve sabit getirili piyasalarda oynaklığın yüksek seyretmesi bekleniyor.

Süreyi Çatışmanın Boyutu Belirleyecek

Uzman isim, ilk tepkinin sert olabileceğini ancak fiyatlamanın kalıcılığının çatışmanın yayılma riskine bağlı olduğunu vurguladı. İran’ın olası misillemeleri, enerji altyapısına yönelik saldırılar ya da bölgesel aktörlerin sürece dahil olması piyasadaki dalgalanmanın süresini belirleyecek.

Pazartesi Sabah Beklenen İlk Fiyatlama

•Küresel borsalarda satıcılı açılış

•Banka ve teknoloji hisselerinde zayıflık

•Savunma ve enerji hisselerinde pozitif ayrışma

•Altın ve gümüşte yükseliş

•Petrolde arz riskiyle sert fiyatlama

•ABD tahvillerine talep artışı, faizlerde düşüş

•Dolar, yen ve İsviçre frangında değer kazanımı

•VIX’te sert yükseliş

Özetle; riskli varlıklarda satış, güvenli limanlarda alım ve enerji fiyatlarında yukarı yönlü sert fiyatlama ön planda olacak. Ancak piyasanın yönü ve süresi, sahadaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.