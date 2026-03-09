Tokyo yakınlarındaki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ancak annesinin yorgunluk nedeniyle terk ettiği Punch, hayata tutunması için bakıcıları tarafından kendisine verilen peluş oyuncağına olan bağımlılığını yavaş yavaş geride bırakıyor.

İlk günlerde kendisinden büyük oyuncağı yanından ayırmayan ve diğer maymunlar tarafından dışlandığında peluş dostuna sığınan yavru makağın, son dönemde yetişkin maymunlarla vakit geçirmeye başladığı ve grup üyeleri tarafından tımar edilerek kabul gördüğü gözlendi.

HAYVANAT BAHÇESİNE İLGİYİ ZİRVEYE TAŞIDI

Sosyal medyada fenomen haline gelen Punch’ın hikayesi, hayvanat bahçesine olan ilgiyi de zirveye taşıdı. Ziyaretçi akını nedeniyle yetkililer, diğer 50 maymunun strese girmemesi için izleme süresini 10 dakika ile sınırlandırırken, ziyaretçilere sessizlik kuralı getirildi.

Yavru maymunun gelişimini yakından takip eden hayvanseverler, Punch’ın bağımsızlığını kazanmasını sevinçle karşılıyor.

Hayvanat bahçesi görevlisi Kosuke Shikano, asıl hedeflerinin Punch’ın maymun toplumunun kurallarını öğrenmesi ve grubun tam bir üyesi olması olduğunu vurguladı.